02 апреля 2023
01 апреля 2023

Челябинец погиб, упав с мотоблока

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, зона, водовоз, колония, тюрьма, мотоблок, деревенская жизнь, иту, вода с колонки
На мотоблоке отслоилось левое колесо Фото:

В деревне Николаевка (Челябинская область) местный житель погиб, упав с мотоблока во время движения. Как 3 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, ЧП произошло из-за проблем с колесами.

«На мотоблоке произошло отслоение левого колеса. В результате водитель выпал. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил источник.

По данным URA.RU, мужчине было 48 лет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В деревне Николаевка (Челябинская область) местный житель погиб, упав с мотоблока во время движения. Как 3 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, ЧП произошло из-за проблем с колесами. «На мотоблоке произошло отслоение левого колеса. В результате водитель выпал. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил источник. По данным URA.RU, мужчине было 48 лет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...