Челябинец погиб, упав с мотоблока

На мотоблоке отслоилось левое колесо
В деревне Николаевка (Челябинская область) местный житель погиб, упав с мотоблока во время движения. Как 3 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, ЧП произошло из-за проблем с колесами.
«На мотоблоке произошло отслоение левого колеса. В результате водитель выпал. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил источник.
По данным URA.RU, мужчине было 48 лет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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