Челябинец погиб, упав с мотоблока

03 апреля 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

На мотоблоке отслоилось левое колесо Фото: Сергей Русанов © URA.RU В деревне Николаевка (Челябинская область) местный житель погиб, упав с мотоблока во время движения. Как 3 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, ЧП произошло из-за проблем с колесами. «На мотоблоке произошло отслоение левого колеса. В результате водитель выпал. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил источник. По данным URA.RU, мужчине было 48 лет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В деревне Николаевка (Челябинская область) местный житель погиб, упав с мотоблока во время движения. Как 3 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах, ЧП произошло из-за проблем с колесами. «На мотоблоке произошло отслоение левого колеса. В результате водитель выпал. От полученных травм он скончался на месте», — сообщил источник. По данным URA.RU, мужчине было 48 лет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.