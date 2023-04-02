02 апреля 2023
01 апреля 2023

В ХМАО жители пожаловались извращенца в городском парке

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Эксгибиционист напугал детей в Парке Победы Фото:

Жители Нижневартовска столкнулись с извращенцем в центральном парке города. Об этом вартовчане рассказали в telegram-канале «N1».

По словам интернет-пользователей, мужчина начал начал совершать действия сексуального характера на виду у прохожих, среди которых были и дети. «Достал при детях и начал мастурбировать», — поделилась подписчица.

Агентство направило запрос в полицию ХМАО. «Информация об эксгибиционисте в дежурную часть не поступала. Парк Победы обследовал участковый, но никого не обнаружил. Сейчас ведется проверка по появившейся в интернете информации», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) появился эксгибиционист. Голого мужчину в плаще в обеденное время видели в парке «За Саймой».

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Жители Нижневартовска столкнулись с извращенцем в центральном парке города. Об этом вартовчане рассказали в telegram-канале «N1». По словам интернет-пользователей, мужчина начал начал совершать действия сексуального характера на виду у прохожих, среди которых были и дети. «Достал при детях и начал мастурбировать», — поделилась подписчица. Агентство направило запрос в полицию ХМАО. «Информация об эксгибиционисте в дежурную часть не поступала. Парк Победы обследовал участковый, но никого не обнаружил. Сейчас ведется проверка по появившейся в интернете информации», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) появился эксгибиционист. Голого мужчину в плаще в обеденное время видели в парке «За Саймой».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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