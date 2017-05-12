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12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
18:37  12 мая 2017 0

В центре крупнейшего города ХМАО гуляет извращенец. Он уже напугал школьницу

Стриптиз мужской. Екатеринбург., ведро, голый
По улицам Сургута бегает голый извращенец (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) появился эксгибиционист. Об этом пишут пользователи социальных сетей.

По словам интернет-пользователей, голого мужчину в плаще в обеденное время видели в парке «За Саймой». Извращенец распахнул свой плащ перед школьницей в районе площадки экстремальных видов спорта и убежал.

Происшествие активно обсуждают в социальных сетях. Местные жители отмечают, что в этом парке периодически появляются подобные люди, но их, как правило, быстро ловят. Пару лет назад на этой территории также произошло несколько изнасилований.

В соцсетях призывают проявить бдительность и обращать внимание на подозрительных мужчин в плащах. По словам пользователей, после инцидента было обращение в полицию, и сейчас правоохранители ведут проверку. На момент публикации это происшествие в УМВД по ХМАО никак не прокомментировали.

Антон Степыгин
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