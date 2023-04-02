Жителям ХМАО предлагают открыть автобизнес, который окупится за месяц

Предприниматели утверждают, что заработок с одного подъемника может достигать 300 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО сеть авторазборных мастерских ищет партнеров для открытия бизнеса. Компания обещает, что окупаемость предприятия достигается за месяц. Информация доступна на сайте «Авито».

Компания работает в нескольких форматах. Один из них — прием заявок по телефону менеджерами в офисе. «Окупаемость с первого месяца, недостатки — тажеломасштабируемость», — говорится в объявлении сети «РусРазбор», ориентированном на жителей Сургута. Дозвониться в саму компанию для уточнения деталей на момент публикации новости не удалось.

Вторым форматом заработка сеть предлагает непосредственно разбор автомобилей со складом. Партнерам поставляют машины с зарубежных аукционов. При этом заработок с одного подъемника составляет от 250 до 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что автомобильный рынок ХМАО захватывает новый бренд. Тогда речь шла о марке машины с футуристичным дизайном от китайского автогиганта.