ЧВК «Вагнер» открыла мобильные пункты набора в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Об этом сообщили в официальной группе представительства военной компании в Челябинской области в социальных сетях.
«В городах Златоуст и Челябинск, работают мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер. Также записаться в ряды можно в Магнитогорске», — говорится в сообщении группы.
Представители ЧВК передвигаются по городам на автомобилях с флагом военной компании. В комментариях пользователи уточняют, как найти мобильный пункт. Предлагают представителям ЧВК «Вагнер» точнее определиться с локацией в городах. Многих также интересует, появятся ли подобные мобильные пункты в других муниципалитетах.
Помимо мобильных пунктов набора в ЧВК «Вагнер» в некоторых городах области открыты стационарные пункты. Пока они работают только в Магнитогорске и Чебаркуле. Там все желающие смогут подать документы на зачисления в ряды военной компании, а также пройти физподготовку.
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