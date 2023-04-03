ЧВК «Вагнер» открыла мобильные пункты в Челябинской области. Фото, видео

04 апреля 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Челябинцы могут записаться в ряды ЧВК «Вагнер» прямо на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» открыла мобильные пункты набора в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Об этом сообщили в официальной группе представительства военной компании в Челябинской области в социальных сетях. «В городах Златоуст и Челябинск, работают мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер. Также записаться в ряды можно в Магнитогорске», — говорится в сообщении группы. Представители ЧВК передвигаются по городам на автомобилях с флагом военной компании. В комментариях пользователи уточняют, как найти мобильный пункт. Предлагают представителям ЧВК «Вагнер» точнее определиться с локацией в городах. Многих также интересует, появятся ли подобные мобильные пункты в других муниципалитетах. Помимо мобильных пунктов набора в ЧВК «Вагнер» в некоторых городах области открыты стационарные пункты. Пока они работают только в Магнитогорске и Чебаркуле. Там все желающие смогут подать документы на зачисления в ряды военной компании, а также пройти физподготовку. Автомобиль мобильного пункта украшен флагом ЧВК «Вагнер» Фото: группа «ЧВК „Вагнер“ Челябинская область» в «ВКонтакте»

ЧВК «Вагнер» открыла мобильные пункты набора в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Об этом сообщили в официальной группе представительства военной компании в Челябинской области в социальных сетях. «В городах Златоуст и Челябинск, работают мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер. Также записаться в ряды можно в Магнитогорске», — говорится в сообщении группы. Представители ЧВК передвигаются по городам на автомобилях с флагом военной компании. В комментариях пользователи уточняют, как найти мобильный пункт. Предлагают представителям ЧВК «Вагнер» точнее определиться с локацией в городах. Многих также интересует, появятся ли подобные мобильные пункты в других муниципалитетах. Помимо мобильных пунктов набора в ЧВК «Вагнер» в некоторых городах области открыты стационарные пункты. Пока они работают только в Магнитогорске и Чебаркуле. Там все желающие смогут подать документы на зачисления в ряды военной компании, а также пройти физподготовку.