03 апреля 2023

ЧВК «Вагнер» открыла мобильные пункты в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , амуниция, рюкзак, снаряжение, мобилизация
Челябинцы могут записаться в ряды ЧВК «Вагнер» прямо на улице Фото:
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ЧВК «Вагнер» открыла мобильные пункты набора в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Об этом сообщили в официальной группе представительства военной компании в Челябинской области в социальных сетях.

«В городах Златоуст и Челябинск, работают мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер. Также записаться в ряды можно в Магнитогорске», — говорится в сообщении группы.

Представители ЧВК передвигаются по городам на автомобилях с флагом военной компании. В комментариях пользователи уточняют, как найти мобильный пункт. Предлагают представителям ЧВК «Вагнер» точнее определиться с локацией в городах. Многих также интересует, появятся ли подобные мобильные пункты в других муниципалитетах.

Помимо мобильных пунктов набора в ЧВК «Вагнер» в некоторых городах области открыты стационарные пункты. Пока они работают только в Магнитогорске и Чебаркуле. Там все желающие смогут подать документы на зачисления в ряды военной компании, а также пройти физподготовку.

Автомобиль мобильного пункта украшен флагом ЧВК «Вагнер»
Автомобиль мобильного пункта украшен флагом ЧВК «Вагнер»
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ЧВК «Вагнер» открыла мобильные пункты набора в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Об этом сообщили в официальной группе представительства военной компании в Челябинской области в социальных сетях. «В городах Златоуст и Челябинск, работают мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер. Также записаться в ряды можно в Магнитогорске», — говорится в сообщении группы. Представители ЧВК передвигаются по городам на автомобилях с флагом военной компании. В комментариях пользователи уточняют, как найти мобильный пункт. Предлагают представителям ЧВК «Вагнер» точнее определиться с локацией в городах. Многих также интересует, появятся ли подобные мобильные пункты в других муниципалитетах. Помимо мобильных пунктов набора в ЧВК «Вагнер» в некоторых городах области открыты стационарные пункты. Пока они работают только в Магнитогорске и Чебаркуле. Там все желающие смогут подать документы на зачисления в ряды военной компании, а также пройти физподготовку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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