Нарышкин: Запад убеждает Грузию открыть «второй фронт» против РФ

Страны Запада пытаются убедить Грузию открыть «второй фронт» против России на фоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
«Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины», — цитирует Нарышкина ТАСС.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон желает создать новый район региональной нестабильности, открыв второй фронт в Грузии против России. Однако, как отмечал главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко, грузинская армия намного слабее российской.
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