Мэр Екатеринбурга не смог наказать депутата за демарш

Сразу после слушаний Александр Караваев говорил, что планирует обратиться в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова не получилось наказать депутата Александра Караваева (фракция миллиардера Виталия Кочеткова), выступившего против новой схемы выборов в думу. По данным URA.RU, сразу после пятничных слушаний по поправкам в Устав, куда Караваев и его соратники мобилизовали «противников» реформы, Орлов напрямую или через своего первого зама Игоря Сутягина распорядился «немедленно» уволить Караваева с поста советника гендиректора «Водоканала».

«Однако к тому моменту у Караваева уже был оформлен трехмесячный отпуск, отменять приказ не стали, поскольку депутат мог спокойно обжаловать это», — поделился источник агентства в горадминистрации. При этом сам Караваев подробно комментировать ситуацию отказался, подтвердив лишь, что сейчас находится в отпуске.

Его и других депутатов, близких к Кочеткову, Орлов не видит в следующем созыве гордумы, а действующего председателя Игоря Володина (тоже товарищ Кочеткова) хочет сместить. Чтобы сделать это было легче, Орлов предложил увеличить количество одномандатных округов с 18 до 25, а число «списочных» мест в гордуме — сократить с 18 до 10.

Володин, Караваев и другие депутаты уже дали понять, что их план Орлова не устраивает. Они готовятся к битве в одномандатных округах, а для начала решили максимально осложнить Орлову изменение схемы выборов. Публичные слушания 31 марта едва не сорвались: поскольку мэрия не подстраховалась, а Володин, Караваев и, возможно, коммунисты нагнали людей, «сторонников» и «противников» поправок в двух залах оказалось примерно поровну (917 человек), итоговый перевес в пользу администрации составил всего пять голосов. Впрочем, депутаты 11 апреля могут принять другое решение.

Потребовав уволить Караваева из «Водоканала», Орлов фактически повторил свое давнее поручение. В конце 2022-начале 2023 годов он инициировал кадровые чистки в руководстве самого богатого муниципального предприятия, выводя его из-под контроля Кочеткова. Это совпало с прокурорскими проверками на «Водоканале» (какова роль Орлова в них — до сих пор загадка).

В подвешенном положении оказались не только Караваев, сразу отказавшийся писать заявление по собственному, но и депутат Антон Гусев (пока директор «Водоканала» по общим вопросам) и директор по безопасности Вячеслав Воронков. У последнего уже забрали часть полномочий.