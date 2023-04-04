На озере в Челябинске утонул рыбак

На озере Смолино в Челябинске скончался провалившийся под лед рыбак. Сотрудники регионального МЧС провели реанимационные мероприятия, но они оказались безрезультатными.
«Второй трагический случай подряд: сегодня вечером на озере Смолино, в районе поселка Сухомесово в 500 метрах от берега провалился в полынью любитель подледного лова. К сожалению, оперативно прибывшие спасатели не смогли реанимировать мужчину», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
Ранее стало известно, что 3 апреля в Озерске в озере Иртяш утонул любитель зимней ловли. Спасатели вытащили мужчину на берег, но он уже был мертв. В тот же день на озере Смолино спасли рыбака, который провалился под лед, и еще 15 эвакуировали на берег.
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