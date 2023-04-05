Пермякам грозит уголовное наказание за сбор краснокнижных грибов и растений

В Пермском крае также запрещено срывать бледную поганку Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермяки за сбор краснокнижных грибов и растений могут попасть под уголовную ответственность после принятия нового закона в Госдуме. Он предполагает наказание до 9 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. В Красной книге Пермского края описаны более 80 видов редких грибов и растений.

Среди редких съедобных грибов, за сбор которых грозит реальный срок в Пермском крае имеются: веселка обыкновенная, дубовик оливково-бурый, коллибия скученная, подмолочник (молочай), болетин азиатский, спарассис курчавый (грибная капуста), трутовик овечий. Также запрещено срывать и ядовитые несъедобные грибы, такие как бледная поганка, саркосома шаровидная (земляное масло), кордицепс головчатый (канадский), трутовик лакированый.

Под действие статьи попадает сбор некоторых лишайников и многих видов цветов. Пермское минприроды предупреждает об ответственности за сбор первоцветов, которые часто срывают весной пермяки: прострел многонадрезный, ветреница и адонис. В список входят некоторые виды гвоздики, герани, касатика, ковыли, козелеца, осоки, пролестника, тимьяна, резухи, фиалка, ятрыжника, гроздовника и других. Также в Красной книге находится ива отогнутопочечная, кувшинка четырехгранная, краснеющий и круглый лук.

Ранее Госдума приняла закон об ужесточении наказания за и уничтожение особо ценных растений и грибов из Красной книги России. Ответственность грозит за целенаправленное уничтожение редких видов. Действия, совершенные по неосторожности, наказываться не будут.