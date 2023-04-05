«Уральские авиалинии» опубликовали список вакансий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии» ищет сотрудников на разные позиции. Вакансии имеются на следующие позиции: контент-менеджер, оператор call-центра, специалист службы управления доходностью.

«Друзья, если вы хотите стать частью нашей большой авиационной семьи, то вот вам знак! Мы ищем людей на позиции: контент-менеджер, оператора call-центра, менеджера в отдел расписания, специалиста по трансферным перевозкам и специалиста службы управления доходностью. Подробнее о вакансиях читайте на сайте авиакомпании», — сказано в сообщении telegram-канала «Авиакомпания „Уральские авиалинии“».

«Уральские авиалинии» — авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов семейства А320 концерна Airbus. У компании есть хабы в «Кольцово» и «Домодедово».