Глава полиции Нижневартовска ждет награды от министра МВД Колокольцева

05 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Начальнику полиции Нижневартовска сулят награду министра МВД Колокольцев Фото: Официальный сайт Президента РФ Руководителю УМВД по Нижневартовску (ХМАО) Фанису Хаматову сулят награду Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что главного полицейского города планируют поощрить после того, как тот уговорил сдаться Владимира Широкова, взявшего в заложники сына и стрелявшего по приехавшим на вызов спасателям. «Хаматов ждет награды от Колокольцева. Он в марте уговорил сдаться Широкова, который взял в заложники своего трехлетнего сына и стрелял из ружья по приехавшим на вызов спасателям. Документы о поощрении Хаматова уже отправлены в центральный аппарат МВД РФ. Вероятно, речь будет идти о какой-то ведомственной награде», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что не уполномочены давать комментарии по этому вопросу. Корреспондент направил запрос в пресс-центр МВД РФ, но на момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Хаматов сам вызвался вести переговоры с Широковым. Начальнику полиции удалось уговорить его сдаться и отпустить сына.

Руководителю УМВД по Нижневартовску (ХМАО) Фанису Хаматову сулят награду Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что главного полицейского города планируют поощрить после того, как тот уговорил сдаться Владимира Широкова, взявшего в заложники сына и стрелявшего по приехавшим на вызов спасателям. «Хаматов ждет награды от Колокольцева. Он в марте уговорил сдаться Широкова, который взял в заложники своего трехлетнего сына и стрелял из ружья по приехавшим на вызов спасателям. Документы о поощрении Хаматова уже отправлены в центральный аппарат МВД РФ. Вероятно, речь будет идти о какой-то ведомственной награде», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что не уполномочены давать комментарии по этому вопросу. Корреспондент направил запрос в пресс-центр МВД РФ, но на момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Хаматов сам вызвался вести переговоры с Широковым. Начальнику полиции удалось уговорить его сдаться и отпустить сына.