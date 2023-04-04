Глава полиции Нижневартовска ждет награды от министра МВД Колокольцева

Руководителю УМВД по Нижневартовску (ХМАО) Фанису Хаматову сулят награду Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что главного полицейского города планируют поощрить после того, как тот уговорил сдаться Владимира Широкова, взявшего в заложники сына и стрелявшего по приехавшим на вызов спасателям.
«Хаматов ждет награды от Колокольцева. Он в марте уговорил сдаться Широкова, который взял в заложники своего трехлетнего сына и стрелял из ружья по приехавшим на вызов спасателям. Документы о поощрении Хаматова уже отправлены в центральный аппарат МВД РФ. Вероятно, речь будет идти о какой-то ведомственной награде», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что не уполномочены давать комментарии по этому вопросу. Корреспондент направил запрос в пресс-центр МВД РФ, но на момент публикации ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что Хаматов сам вызвался вести переговоры с Широковым. Начальнику полиции удалось уговорить его сдаться и отпустить сына.
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