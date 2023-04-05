В Каменске-Уральском легковушка сбила пьяного пешехода

Пешеход попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте
В Каменске-Уральском (Свердловская область) легковушка сбила пьяного пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
«Пешеход с признаками алкогольного опьянения переходил дорогу в неположенном месте. В настоящий момент врачи оказывают ему необходимую помощь», — рассказали в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло вечером 5 апреля на пересечении улиц Карла Маркса и Кирова. Сейчас на месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют подробности произошедшего.
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