Бизнес-омбудсмен ХМАО окажет помощь предпринимательницам из ДНР

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в ХМАО Ирина Каск провела онлайн-встречу с предпринимательницами из Донецкой народной республики. Как сообщила бизнес-омбудсмен, в рамках проекта «Бизнес-менторинг» им оказывается консультативная помощь.
«Удаленно провели встречу с членами Союза женщин Донбасса. Реализация проекта предполагает консультационную поддержку женщин-предпринимателей новых территорий РФ с элементами наставничества», — сообщила Каск в своем telegram-канале.
Бизнес-омбудсмен отметила, что обсуждались вопросы по темам налогов, социального предпринимательства, говорили и об особых экономических зонах. На встрече также присутствовала генеральный директор Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин — региональных лидеров» Ирина Гайченцева.
Ранее Каск сообщила, что приоритетным направлением в работе уполномоченного является совершенствование правового положения предпринимателей. Тема обсуждались на заседании Общественного совета.
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