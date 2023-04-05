Бизнес-омбудсмен ХМАО окажет помощь предпринимательницам из ДНР

Бизнес-омбудсмен ХМАО Каск: консультируем предпринимательниц из ДНР в рамках проекта «Бизнес-менторинг»

05 апреля 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

С предпринимательницами из ДНР работают в формате консультаций и наставничества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченная по защите прав предпринимателей в ХМАО Ирина Каск провела онлайн-встречу с предпринимательницами из Донецкой народной республики. Как сообщила бизнес-омбудсмен, в рамках проекта «Бизнес-менторинг» им оказывается консультативная помощь. «Удаленно провели встречу с членами Союза женщин Донбасса. Реализация проекта предполагает консультационную поддержку женщин-предпринимателей новых территорий РФ с элементами наставничества», — сообщила Каск в своем telegram-канале. Бизнес-омбудсмен отметила, что обсуждались вопросы по темам налогов, социального предпринимательства, говорили и об особых экономических зонах. На встрече также присутствовала генеральный директор Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин — региональных лидеров» Ирина Гайченцева. Ранее Каск сообщила, что приоритетным направлением в работе уполномоченного является совершенствование правового положения предпринимателей. Тема обсуждались на заседании Общественного совета.

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в ХМАО Ирина Каск провела онлайн-встречу с предпринимательницами из Донецкой народной республики. Как сообщила бизнес-омбудсмен, в рамках проекта «Бизнес-менторинг» им оказывается консультативная помощь. «Удаленно провели встречу с членами Союза женщин Донбасса. Реализация проекта предполагает консультационную поддержку женщин-предпринимателей новых территорий РФ с элементами наставничества», — сообщила Каск в своем telegram-канале. Бизнес-омбудсмен отметила, что обсуждались вопросы по темам налогов, социального предпринимательства, говорили и об особых экономических зонах. На встрече также присутствовала генеральный директор Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин — региональных лидеров» Ирина Гайченцева. Ранее Каск сообщила, что приоритетным направлением в работе уполномоченного является совершенствование правового положения предпринимателей. Тема обсуждались на заседании Общественного совета.