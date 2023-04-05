05 апреля 2023
04 апреля 2023

Бизнес-омбудсмен ХМАО окажет помощь предпринимательницам из ДНР

Бизнес-омбудсмен ХМАО Каск: консультируем предпринимательниц из ДНР в рамках проекта «Бизнес-менторинг»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, совещание, бухгалтерия, заседание, бумаги к заседанию
С предпринимательницами из ДНР работают в формате консультаций и наставничества Фото:

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в ХМАО Ирина Каск провела онлайн-встречу с предпринимательницами из Донецкой народной республики. Как сообщила бизнес-омбудсмен, в рамках проекта «Бизнес-менторинг» им оказывается консультативная помощь.

«Удаленно провели встречу с членами Союза женщин Донбасса. Реализация проекта предполагает консультационную поддержку женщин-предпринимателей новых территорий РФ с элементами наставничества», — сообщила Каск в своем telegram-канале.

Бизнес-омбудсмен отметила, что обсуждались вопросы по темам налогов, социального предпринимательства, говорили и об особых экономических зонах. На встрече также присутствовала генеральный директор Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин — региональных лидеров» Ирина Гайченцева.

Ранее Каск сообщила, что приоритетным направлением в работе уполномоченного является совершенствование правового положения предпринимателей. Тема обсуждались на заседании Общественного совета.

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Уполномоченная по защите прав предпринимателей в ХМАО Ирина Каск провела онлайн-встречу с предпринимательницами из Донецкой народной республики. Как сообщила бизнес-омбудсмен, в рамках проекта «Бизнес-менторинг» им оказывается консультативная помощь. «Удаленно провели встречу с членами Союза женщин Донбасса. Реализация проекта предполагает консультационную поддержку женщин-предпринимателей новых территорий РФ с элементами наставничества», — сообщила Каск в своем telegram-канале. Бизнес-омбудсмен отметила, что обсуждались вопросы по темам налогов, социального предпринимательства, говорили и об особых экономических зонах. На встрече также присутствовала генеральный директор Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин — региональных лидеров» Ирина Гайченцева. Ранее Каск сообщила, что приоритетным направлением в работе уполномоченного является совершенствование правового положения предпринимателей. Тема обсуждались на заседании Общественного совета.
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