05 апреля 2023

В Челябинске ищут настройщика рекламы на зарплату до 120 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За настройку рекламы заплатят до 120 тысяч рублей Фото:

В Челябинске открыли вакансию специалиста по настройке рекламы на портале классифайда «Авито» с доходом до 120 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», в апреле на сайте поиска работы появились и другие редкие вакансии.

«На позиции менеджера настройки рекламы на „Авито“ предлагается зарплата в диапазоне 80—120 тысяч рублей. Вакансия не предполагает оклада, весь доход складывается из процента от совершенных сделок», — уточнили URA.RU на «Авито».

Авитологу предстоит работать по входящим заявкам, публиковать объявления, запускать и контролировать платное продвижение, оптимизировать рекламные кампании, общаться с поддержкой Авито и решать технические проблемы. Удаленную вакансию разместило рекламное агентство.

Распиловщику свиных туш заплатят от 40 тысяч рублей. Специалисту придется работать ленточной пилой. К зарплате прилагается официальное трудоустройство, питание в производственной столовой, доставка служебным транспортом. Рабочее место находится в поселке Федоровка. Под эгидой футбольного клуба «Зенит» в Челябинске ищут директора по развитию футбольной школы. Зарплата находится на уровне 80—120 тысяч рублей. Руководителю придется инициировать открытие в общеобразовательных школах футбольных секций и оформлять различные гранты.

Среди других редких специальностей, доступных в настоящий момент челябинцам, аналитики «Зарплаты.ру» указали на вожатого служебных собак в кинологической службе МВД, технолога хранения овощей и пшеницы, а также оператора разметочной машины.

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В Челябинске открыли вакансию специалиста по настройке рекламы на портале классифайда «Авито» с доходом до 120 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», в апреле на сайте поиска работы появились и другие редкие вакансии. «На позиции менеджера настройки рекламы на „Авито“ предлагается зарплата в диапазоне 80—120 тысяч рублей. Вакансия не предполагает оклада, весь доход складывается из процента от совершенных сделок», — уточнили URA.RU на «Авито». Авитологу предстоит работать по входящим заявкам, публиковать объявления, запускать и контролировать платное продвижение, оптимизировать рекламные кампании, общаться с поддержкой Авито и решать технические проблемы. Удаленную вакансию разместило рекламное агентство. Распиловщику свиных туш заплатят от 40 тысяч рублей. Специалисту придется работать ленточной пилой. К зарплате прилагается официальное трудоустройство, питание в производственной столовой, доставка служебным транспортом. Рабочее место находится в поселке Федоровка. Под эгидой футбольного клуба «Зенит» в Челябинске ищут директора по развитию футбольной школы. Зарплата находится на уровне 80—120 тысяч рублей. Руководителю придется инициировать открытие в общеобразовательных школах футбольных секций и оформлять различные гранты. Среди других редких специальностей, доступных в настоящий момент челябинцам, аналитики «Зарплаты.ру» указали на вожатого служебных собак в кинологической службе МВД, технолога хранения овощей и пшеницы, а также оператора разметочной машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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