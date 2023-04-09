Генерал-лейтенант Демин: опыт СВО впишут в новые учебники для ПВО

Полученный в ходе проведения спецоперации опыт ляжет в основу новых учебных пособий для подготовки российских войск противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.
«В военно-учебных заведениях ВКС все факты ударов с воздуха по войскам и объектам Российской Федерации анализируется. Оцениваются действия подразделений и частей ПВО. Весь этот опыт закладывается в учебники для более глубокого и детального изучения», — цитируют слова Демина РИА Новости.
Информация доводится до преподавателей военных кафедр, которые принимают участие в корректировке учебных пособий. В результате курсанты оперативно осваивают новейшие приемы обнаружения воздушных целей, ведения зенитного ракетного (артиллерийского) огня и смены позиции после поражения цели.
Ранее в Минобороны республики Беларуси сообщили об отработке белорусских и российских солдат отражения воздушной атаки на совместных учениях. Также говорилось об обеспечения прикрытия развернутой группировки сил.
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