09 апреля 2023

Генерал-лейтенант Демин: опыт СВО впишут в новые учебники для ПВО

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Армия, разное, архив. Пермь, пво, зрк бук, пзу 9 в 316
Новейший опыт ПВО доводят до преподавателей и курсантов военных академий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Полученный в ходе проведения спецоперации опыт ляжет в основу новых учебных пособий для подготовки российских войск противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

«В военно-учебных заведениях ВКС все факты ударов с воздуха по войскам и объектам Российской Федерации анализируется. Оцениваются действия подразделений и частей ПВО. Весь этот опыт закладывается в учебники для более глубокого и детального изучения», — цитируют слова Демина РИА Новости.

Информация доводится до преподавателей военных кафедр, которые принимают участие в корректировке учебных пособий. В результате курсанты оперативно осваивают новейшие приемы обнаружения воздушных целей, ведения зенитного ракетного (артиллерийского) огня и смены позиции после поражения цели.

Ранее в Минобороны республики Беларуси сообщили об отработке белорусских и российских солдат отражения воздушной атаки на совместных учениях. Также говорилось об обеспечения прикрытия развернутой группировки сил.

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Полученный в ходе проведения спецоперации опыт ляжет в основу новых учебных пособий для подготовки российских войск противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин. «В военно-учебных заведениях ВКС все факты ударов с воздуха по войскам и объектам Российской Федерации анализируется. Оцениваются действия подразделений и частей ПВО. Весь этот опыт закладывается в учебники для более глубокого и детального изучения», — цитируют слова Демина РИА Новости. Информация доводится до преподавателей военных кафедр, которые принимают участие в корректировке учебных пособий. В результате курсанты оперативно осваивают новейшие приемы обнаружения воздушных целей, ведения зенитного ракетного (артиллерийского) огня и смены позиции после поражения цели. Ранее в Минобороны республики Беларуси сообщили об отработке белорусских и российских солдат отражения воздушной атаки на совместных учениях. Также говорилось об обеспечения прикрытия развернутой группировки сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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