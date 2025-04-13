В ночь на 13 апреля три российских региона подверглись атакам украинских беспилотников. Обошлось без жертв. Больше всего БПЛА было перехвачено в Ростовской области — 12 штук. Подробнее в материале URA.RU.
Брянская область
По информации Минобороны РФ, около 21:10 по московскому времени 12 апреля был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ростовская область
Ночью, по данным временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, дежурные силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, уничтожив 12 беспилотных летательных аппаратов. Удары были нанесены по различным районам, включая Аксайский, Матвеево-Курганский, Цимлянский и Октябрьский. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, что свидетельствует о высоком уровне подготовленности сил ПВО.
Белгородская область
В Белгородской области также была объявлена угроза применения беспилотников. Сигнал о повышенной опасности был дан в 2:25 ночи по местному времени и оставался в силе в течение 3,5 часов. По информации Минобороны РФ, в небе над регионом был уничтожен один БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.