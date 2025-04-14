Трамп собирается ввести новые пошлины против Китая

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Трамп собирается локализовать производство полупроводников в США
Трамп собирается локализовать производство полупроводников в США Фото:

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение тарифов на импортные китайские полупроводники на следующей неделе. Он также заявил о том, что собирается локализовать их производство. Слова главы Белого дома передают американские СМИ.

«Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что объявит о тарифах на импортные полупроводники на следующей неделе», — передает Reuters слова Дональда Трампа. Исключение смартфонов и компьютеров из новых антикитайских тарифов будет недолгим, поскольку президент США стремится перезапустить торговлю в этом секторе, сконцентрировав производство таковых внутри Штатов.

Трамп также отметил, что для некоторых компаний в этом секторе будут предусмотрены гибкие условия. Он выразил желание упростить процесс производства для многих компаний в США, стремясь ускорить производство чипов и полупроводников внутри страны. «Мы хотели упростить процесс для многих других компаний, потому что хотим производить наши чипы, полупроводники и другие товары в нашей стране», — сказал он журналистам.

Торговая война между США и Китаем началась 2 апреля, после заявления Трампа о введении масштабных пошлин против множества стран мира. Китай, в свою очередь, ввел ответные тарифы. После ряда шагов взаимные пошлины составили 125%, у Штатов есть дополнительная пошлина на китайские товары в 20%, которая была введена по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Китай же ограничил экспорт редкоземельных металлов. Зарубежные СМИ сообщали, что затеянная Штатами торговая война против Китая обречена на провал, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент США Дональд Трамп анонсировал введение тарифов на импортные китайские полупроводники на следующей неделе. Он также заявил о том, что собирается локализовать их производство. Слова главы Белого дома передают американские СМИ. «Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что объявит о тарифах на импортные полупроводники на следующей неделе», — передает Reuters слова Дональда Трампа. Исключение смартфонов и компьютеров из новых антикитайских тарифов будет недолгим, поскольку президент США стремится перезапустить торговлю в этом секторе, сконцентрировав производство таковых внутри Штатов. Трамп также отметил, что для некоторых компаний в этом секторе будут предусмотрены гибкие условия. Он выразил желание упростить процесс производства для многих компаний в США, стремясь ускорить производство чипов и полупроводников внутри страны. «Мы хотели упростить процесс для многих других компаний, потому что хотим производить наши чипы, полупроводники и другие товары в нашей стране», — сказал он журналистам. Торговая война между США и Китаем началась 2 апреля, после заявления Трампа о введении масштабных пошлин против множества стран мира. Китай, в свою очередь, ввел ответные тарифы. После ряда шагов взаимные пошлины составили 125%, у Штатов есть дополнительная пошлина на китайские товары в 20%, которая была введена по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Китай же ограничил экспорт редкоземельных металлов. Зарубежные СМИ сообщали, что затеянная Штатами торговая война против Китая обречена на провал, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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