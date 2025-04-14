Ульянов жестко ответил Рубио по поводу взрыва в Сумах

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов спросил госсекретаря США Марко Рубио, хочет ли Вашингтон прекращения украинских атак по мирным жителям. Он опубликовал этот вопрос в своих соцсетях.
«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — написал Михаил Ульянов в своем аккаунте в соцсети X. Так он прокомментировал пост Рубио, в котором последний выражал соболезнования по поводу взрыва в городе Сумы на Украине.
Утром 13 апреля в месте сбора бойцов ВСУ в Сумах произошли два взрыва. Там проходило награждение украинских военнослужащих и иностранных наемников. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвиняла главкома ВСУ Александра Сырского в утечке конфиденциальной информации, пишет MK.RU.
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