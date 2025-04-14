Ульянов жестко ответил Рубио по поводу взрыва в Сумах

Ульянов спросил Рубио, хотят ли США прекращения атак Киева по мирным жителям
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Ульянов спросил Рубио (на фото), не хотят ли США прекращения атак ВСУ
Ульянов спросил Рубио (на фото), не хотят ли США прекращения атак ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов спросил госсекретаря США Марко Рубио, хочет ли Вашингтон прекращения украинских атак по мирным жителям. Он опубликовал этот вопрос в своих соцсетях.

«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — написал Михаил Ульянов в своем аккаунте в соцсети X. Так он прокомментировал пост Рубио, в котором последний выражал соболезнования по поводу взрыва в городе Сумы на Украине.

Утром 13 апреля в месте сбора бойцов ВСУ в Сумах произошли два взрыва. Там проходило награждение украинских военнослужащих и иностранных наемников. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвиняла главкома ВСУ Александра Сырского в утечке конфиденциальной информации, пишет MK.RU.

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов спросил госсекретаря США Марко Рубио, хочет ли Вашингтон прекращения украинских атак по мирным жителям. Он опубликовал этот вопрос в своих соцсетях. «Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — написал Михаил Ульянов в своем аккаунте в соцсети X. Так он прокомментировал пост Рубио, в котором последний выражал соболезнования по поводу взрыва в городе Сумы на Украине. Утром 13 апреля в месте сбора бойцов ВСУ в Сумах произошли два взрыва. Там проходило награждение украинских военнослужащих и иностранных наемников. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвиняла главкома ВСУ Александра Сырского в утечке конфиденциальной информации, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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