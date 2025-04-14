Песков: РФ проанализирует нарушения Киевом запрета на удары по энергообъектам

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Песков заявил, что Россия обменяется соображениями с США по поводу моратория
Песков заявил, что Россия обменяется соображениями с США по поводу моратория Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская сторона проанализирует итоги 30-дневного взаимного прекращения огня по энергообъектам с учетом частого нарушения данного моратория Украиной. Эта информация будет передана США, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мораторий, по сути, не соблюдался украинской стороной, поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать», — заявил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Он добавил, что Россия обменяется соображениями с США, которым не раз предоставлялась информации о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам. После всех перечисленных процедур верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин примет все соответствующие решения.

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Российская сторона проанализирует итоги 30-дневного взаимного прекращения огня по энергообъектам с учетом частого нарушения данного моратория Украиной. Эта информация будет передана США, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мораторий, по сути, не соблюдался украинской стороной, поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать», — заявил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Он добавил, что Россия обменяется соображениями с США, которым не раз предоставлялась информации о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам. После всех перечисленных процедур верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин примет все соответствующие решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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