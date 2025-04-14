Российский хирург уехал из Германии, чтобы отправиться на СВО

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Хирург отправился на СВО, осознав, что пришло время отдать долг родине
Хирург отправился на СВО, осознав, что пришло время отдать долг родине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский хирург Дмитрий, прошедший практику и работавший в Германии, вернулся в Россию для участия в спецоперации в качестве командира медвзвода. Об этом он рассказал в интервью для СМИ.

«Прилетаю в Россию. Пока день на отдых, выходные, соответственно, 23 февраля (2024 года, — прим. URA.RU). И на следующий рабочий день, ближайший, я уже нахожусь в военкомате», — рассказал он агентству. Он подчеркнул, что начиная с 2014 года, он внимательно наблюдал за развитием событий в Донбассе. Позже он осознал, что пришло время выполнить свой долг перед родиной.

В течение своей карьеры в Германии Дмитрий работал хирургом и был удовлетворен своим профессиональным ростом и финансовым положением. Он отметил, что принимал участие в сложных операциях, включая трансплантацию печени. После ухода на фронт СВО он уже поработал и в тылу, и на передовой в Курской области.

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Российский хирург Дмитрий, прошедший практику и работавший в Германии, вернулся в Россию для участия в спецоперации в качестве командира медвзвода. Об этом он рассказал в интервью для СМИ. «Прилетаю в Россию. Пока день на отдых, выходные, соответственно, 23 февраля (2024 года, — прим. URA.RU). И на следующий рабочий день, ближайший, я уже нахожусь в военкомате», — рассказал он агентству. Он подчеркнул, что начиная с 2014 года, он внимательно наблюдал за развитием событий в Донбассе. Позже он осознал, что пришло время выполнить свой долг перед родиной. В течение своей карьеры в Германии Дмитрий работал хирургом и был удовлетворен своим профессиональным ростом и финансовым положением. Он отметил, что принимал участие в сложных операциях, включая трансплантацию печени. После ухода на фронт СВО он уже поработал и в тылу, и на передовой в Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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