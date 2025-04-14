Российский хирург уехал из Германии, чтобы отправиться на СВО

Российский хирург Дмитрий, прошедший практику и работавший в Германии, вернулся в Россию для участия в спецоперации в качестве командира медвзвода. Об этом он рассказал в интервью для СМИ.
«Прилетаю в Россию. Пока день на отдых, выходные, соответственно, 23 февраля (2024 года, — прим. URA.RU). И на следующий рабочий день, ближайший, я уже нахожусь в военкомате», — рассказал он агентству. Он подчеркнул, что начиная с 2014 года, он внимательно наблюдал за развитием событий в Донбассе. Позже он осознал, что пришло время выполнить свой долг перед родиной.
В течение своей карьеры в Германии Дмитрий работал хирургом и был удовлетворен своим профессиональным ростом и финансовым положением. Он отметил, что принимал участие в сложных операциях, включая трансплантацию печени. После ухода на фронт СВО он уже поработал и в тылу, и на передовой в Курской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.