Российский дипломат раскрыл, как идут переговоры по Украине между РФ и США

Полянский: Россия продолжает переговоры с США в ООН по конфликту на Украине
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Переговоры РФ и США по Украине продолжаются
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российско=-американские переговоры по конфликту на Украине продолжаются, в том числе в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям».

«Пока все идет в переговорах с США. Пока все идет в двустороннем формате. Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН», — подчеркнул Дмитрий Полянский в беседе с «Известиями». Он также указал, что ООН пока не играет роль посредника в российско-украинских переговорах. В то же время украинский конфликт продолжает оставаться оставаться основным препятствием для нормализации отношений между Россией и США.

В последние месяцы наблюдается активизация российско-американского диалога. Делегации обеих стран провели ряд встреч и телефонных разговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса. Кроме того, специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, где обсуждался вопрос восстановления экономических связей и поиск путей для деэскалации конфликта.

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Российско=-американские переговоры по конфликту на Украине продолжаются, в том числе в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям». «Пока все идет в переговорах с США. Пока все идет в двустороннем формате. Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН», — подчеркнул Дмитрий Полянский в беседе с «Известиями». Он также указал, что ООН пока не играет роль посредника в российско-украинских переговорах. В то же время украинский конфликт продолжает оставаться оставаться основным препятствием для нормализации отношений между Россией и США. В последние месяцы наблюдается активизация российско-американского диалога. Делегации обеих стран провели ряд встреч и телефонных разговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса. Кроме того, специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, где обсуждался вопрос восстановления экономических связей и поиск путей для деэскалации конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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