Пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

В список самых высокооплачиваемых вакансий в Перми вошли предложения инженеру, менеджеру по транспортной логистике и специалисту по разработке программ для станков с числовым программным управлением. Таковы данные за апрель, которые URA.RU предоставил сервис SuperJob.
«В Перми в апреле больше всего готовы платить инженеру по буровым растворам с опытом работы от одного года. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Логисту дистрибьютор крупнейших заводов и целлюлозно-бумажных комбинатов готов платить более 100 тысяч рублей. А специалист по разработке технологий и программ для станков с ЧПУ может зарабатывать от 90 до 100 тысяч. Вообще самые высокие зарплаты предлагают компании, работающие в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.