10 апреля 2023

Пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

SuperJob: больше всего в Перми готовы платить инженеру и логисту
© Служба новостей «URA.RU»
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Инженер может зарабатывать в Перми более 150 тысяч рублей Фото:

В список самых высокооплачиваемых вакансий в Перми вошли предложения инженеру, менеджеру по транспортной логистике и специалисту по разработке программ для станков с числовым программным управлением. Таковы данные за апрель, которые URA.RU предоставил сервис SuperJob.

«В Перми в апреле больше всего готовы платить инженеру по буровым растворам с опытом работы от одного года. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Логисту дистрибьютор крупнейших заводов и целлюлозно-бумажных комбинатов готов платить более 100 тысяч рублей. А специалист по разработке технологий и программ для станков с ЧПУ может зарабатывать от 90 до 100 тысяч. Вообще самые высокие зарплаты предлагают компании, работающие в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли.

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В список самых высокооплачиваемых вакансий в Перми вошли предложения инженеру, менеджеру по транспортной логистике и специалисту по разработке программ для станков с числовым программным управлением. Таковы данные за апрель, которые URA.RU предоставил сервис SuperJob. «В Перми в апреле больше всего готовы платить инженеру по буровым растворам с опытом работы от одного года. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Логисту дистрибьютор крупнейших заводов и целлюлозно-бумажных комбинатов готов платить более 100 тысяч рублей. А специалист по разработке технологий и программ для станков с ЧПУ может зарабатывать от 90 до 100 тысяч. Вообще самые высокие зарплаты предлагают компании, работающие в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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