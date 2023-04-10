Пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

SuperJob: больше всего в Перми готовы платить инженеру и логисту

11 апреля 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Инженер может зарабатывать в Перми более 150 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В список самых высокооплачиваемых вакансий в Перми вошли предложения инженеру, менеджеру по транспортной логистике и специалисту по разработке программ для станков с числовым программным управлением. Таковы данные за апрель, которые URA.RU предоставил сервис SuperJob. «В Перми в апреле больше всего готовы платить инженеру по буровым растворам с опытом работы от одного года. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Логисту дистрибьютор крупнейших заводов и целлюлозно-бумажных комбинатов готов платить более 100 тысяч рублей. А специалист по разработке технологий и программ для станков с ЧПУ может зарабатывать от 90 до 100 тысяч. Вообще самые высокие зарплаты предлагают компании, работающие в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли.

В список самых высокооплачиваемых вакансий в Перми вошли предложения инженеру, менеджеру по транспортной логистике и специалисту по разработке программ для станков с числовым программным управлением. Таковы данные за апрель, которые URA.RU предоставил сервис SuperJob. «В Перми в апреле больше всего готовы платить инженеру по буровым растворам с опытом работы от одного года. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Логисту дистрибьютор крупнейших заводов и целлюлозно-бумажных комбинатов готов платить более 100 тысяч рублей. А специалист по разработке технологий и программ для станков с ЧПУ может зарабатывать от 90 до 100 тысяч. Вообще самые высокие зарплаты предлагают компании, работающие в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли.