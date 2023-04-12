Алексей Демкин созвонился с родными тех, кто принимает участие в спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Перми Алексей Демкин проконтролировал, как оказывают помощь семьям участников СВО. Для этого мэр обзвонил несколько семей и пообщался с ними лично. На своей странице в Telegram Демкин рассказал, что помощь была оказана детям военнослужащих. Одному из них была оказана медицинская помощь, другой получит возможность за время летних каникул заработать «на карманные расходы», трудоустроившись в «отряды мэра».

«Сегодня сделал несколько контрольных звонков семьям, которые обращались на горячую линию. Решил проверить, как отработаны их просьбы, все ли устроило, и узнать, что можно еще для них сделать. Так, к нам обратилась Наталья Броничева из Александровска. Ей понадобилась помощь в лечении ребенка в Перми. Помогли записать его на прием к врачу. Ребенка успешно прооперировали», — сообщил Демкин.

Также городские власти оказали помощь жительнице Мотовилихи. Женщина обратилась на «горячую линию» с просьбой помочь в оформлении сертификата на летнее оздоровление детей. Демкин отметил, что старший сын пермячки будет трудоустроен в «отряды мэра», чтобы «потрудиться на благо города и заработать деньги на карманные расходы».

Городской центр поддержки участников СВО и членов их семей начал работать в Перми с февраля текущего года. За два месяца на горячую линию центра поступило 184 обращения.