В Перми сын участника СВО благодаря мэру заработает на карманные расходы. Видео

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, демкин алексей, алексей демин
Алексей Демкин созвонился с родными тех, кто принимает участие в спецоперации Фото:
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Глава Перми Алексей Демкин проконтролировал, как оказывают помощь семьям участников СВО. Для этого мэр обзвонил несколько семей и пообщался с ними лично. На своей странице в Telegram Демкин рассказал, что помощь была оказана детям военнослужащих. Одному из них была оказана медицинская помощь, другой получит возможность за время летних каникул заработать «на карманные расходы», трудоустроившись в «отряды мэра».

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«Сегодня сделал несколько контрольных звонков семьям, которые обращались на горячую линию. Решил проверить, как отработаны их просьбы, все ли устроило, и узнать, что можно еще для них сделать. Так, к нам обратилась Наталья Броничева из Александровска. Ей понадобилась помощь в лечении ребенка в Перми. Помогли записать его на прием к врачу. Ребенка успешно прооперировали», — сообщил Демкин.

Также городские власти оказали помощь жительнице Мотовилихи. Женщина обратилась на «горячую линию» с просьбой помочь в оформлении сертификата на летнее оздоровление детей. Демкин отметил, что старший сын пермячки будет трудоустроен в «отряды мэра», чтобы «потрудиться на благо города и заработать деньги на карманные расходы».

Городской центр поддержки участников СВО и членов их семей начал работать в Перми с февраля текущего года. За два месяца на горячую линию центра поступило 184 обращения.

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Глава Перми Алексей Демкин проконтролировал, как оказывают помощь семьям участников СВО. Для этого мэр обзвонил несколько семей и пообщался с ними лично. На своей странице в Telegram Демкин рассказал, что помощь была оказана детям военнослужащих. Одному из них была оказана медицинская помощь, другой получит возможность за время летних каникул заработать «на карманные расходы», трудоустроившись в «отряды мэра». «Сегодня сделал несколько контрольных звонков семьям, которые обращались на горячую линию. Решил проверить, как отработаны их просьбы, все ли устроило, и узнать, что можно еще для них сделать. Так, к нам обратилась Наталья Броничева из Александровска. Ей понадобилась помощь в лечении ребенка в Перми. Помогли записать его на прием к врачу. Ребенка успешно прооперировали», — сообщил Демкин. Также городские власти оказали помощь жительнице Мотовилихи. Женщина обратилась на «горячую линию» с просьбой помочь в оформлении сертификата на летнее оздоровление детей. Демкин отметил, что старший сын пермячки будет трудоустроен в «отряды мэра», чтобы «потрудиться на благо города и заработать деньги на карманные расходы». Городской центр поддержки участников СВО и членов их семей начал работать в Перми с февраля текущего года. За два месяца на горячую линию центра поступило 184 обращения.
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Ссылки по теме
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