Губернатор Махонин поручил помочь вернувшимся с фронта

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Круглый стол Кадровый потенциал стройкомплекса. Пермь, портрет, ширяева лилия
Лилия Ширяева займется помощью не только мобилизованным, но и вернувшимся с СВО Фото:
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Мобилизация в России

Глава Пермского края Дмитрий Махонин озаботился поддержкой не только мобилизованных пермяков, но и тех, кто вернулся или вернется со спецоперации. По его словам, в этом вопросе необходима помощь общественных организаций, поэтому он поручил проработать вопрос координаторам проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ирине Ермаковой и Лилии Ширяевой.

«Важная задача, которую предстоит решать нам с помощью общественников, — помощь землякам, уже вернувшимся с СВО. Понимаем, что многим будет необходима помощь и поддержка. Медицинская, психологическая, любая другая», — пояснил Махонин в Telegram.

Глава региона также сообщил, что на горячую линию, организованную для помощи мобилизованным и их семьям, за несколько недель поступило свыше 11 тысяч звонков. Так, например, мать одного из бойцов из Куединского округа рассказала, что у нее нет ни сотовой связи, ни интернета для связи с сыном. Проблему Махонин поручил решить министерству информационного развития и связи.

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин озаботился поддержкой не только мобилизованных пермяков, но и тех, кто вернулся или вернется со спецоперации. По его словам, в этом вопросе необходима помощь общественных организаций, поэтому он поручил проработать вопрос координаторам проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ирине Ермаковой и Лилии Ширяевой. «Важная задача, которую предстоит решать нам с помощью общественников, — помощь землякам, уже вернувшимся с СВО. Понимаем, что многим будет необходима помощь и поддержка. Медицинская, психологическая, любая другая», — пояснил Махонин в Telegram. Глава региона также сообщил, что на горячую линию, организованную для помощи мобилизованным и их семьям, за несколько недель поступило свыше 11 тысяч звонков. Так, например, мать одного из бойцов из Куединского округа рассказала, что у нее нет ни сотовой связи, ни интернета для связи с сыном. Проблему Махонин поручил решить министерству информационного развития и связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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