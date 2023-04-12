В Екатеринбурге начался крупный лесной пожар

По предварительной информации, на Уралмаше загорелся лес
В екатеринбургском сквере в районе улицы Космонавтов загорелся лес, дым от которого виден из центра города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 18:47 (местного времени) поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе улицы Космонавтов в Екатеринбурге», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что на место происшествия приехала пожарная машина, пока что работают только четыре спасателя, которые разведывают обстановку.
Подробностей о масштабах пожара пока не поступало. Судя по фотографиям очевидцев, недалеко от очага пожара находятся жилые дома.
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