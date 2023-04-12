В Екатеринбурге начался крупный лесной пожар

Свердловские спасатели сообщили о лесном пожаре на Уралмаше в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
По предварительной информации, на Уралмаше загорелся лес Фото:

В екатеринбургском сквере в районе улицы Космонавтов загорелся лес, дым от которого виден из центра города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 18:47 (местного времени) поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе улицы Космонавтов в Екатеринбурге», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что на место происшествия приехала пожарная машина, пока что работают только четыре спасателя, которые разведывают обстановку.

Подробностей о масштабах пожара пока не поступало. Судя по фотографиям очевидцев, недалеко от очага пожара находятся жилые дома.

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В екатеринбургском сквере в районе улицы Космонавтов загорелся лес, дым от которого виден из центра города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 18:47 (местного времени) поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе улицы Космонавтов в Екатеринбурге», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что на место происшествия приехала пожарная машина, пока что работают только четыре спасателя, которые разведывают обстановку. Подробностей о масштабах пожара пока не поступало. Судя по фотографиям очевидцев, недалеко от очага пожара находятся жилые дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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