На место происшествия приезжали четыре пожарных расчета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На железной дороге в Серове начался пожар, из-за чего загорелись шпалы, и было существенно повреждено полотно. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«12 апреля произошло возгорание шпал на территории путевой машинной станции № 169 в Серове», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там отметили, что на место выехали следователи-оперативники, которые разберутся в причинах инцидента. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушений техники безопасности.

На пожар приехали четыре расчета спасателей и Серовский транспортный прокурор. Силовики выясняют точную информацию о происшествии.