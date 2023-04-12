На железной дороге в Свердловской области загорелись шпалы. Фото

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
На место происшествия приезжали четыре пожарных расчета Фото:

На железной дороге в Серове начался пожар, из-за чего загорелись шпалы, и было существенно повреждено полотно. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«12 апреля произошло возгорание шпал на территории путевой машинной станции № 169 в Серове», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там отметили, что на место выехали следователи-оперативники, которые разберутся в причинах инцидента. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушений техники безопасности.

На пожар приехали четыре расчета спасателей и Серовский транспортный прокурор. Силовики выясняют точную информацию о происшествии.

Фото:

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На железной дороге в Серове начался пожар, из-за чего загорелись шпалы, и было существенно повреждено полотно. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «12 апреля произошло возгорание шпал на территории путевой машинной станции № 169 в Серове», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там отметили, что на место выехали следователи-оперативники, которые разберутся в причинах инцидента. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушений техники безопасности. На пожар приехали четыре расчета спасателей и Серовский транспортный прокурор. Силовики выясняют точную информацию о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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