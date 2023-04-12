12 апреля 2023
11 апреля 2023

В ХМАО продается штрафстоянка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. город Екатеринбург, штрафстоянка
Площадь земельного участка под штрафстоянкой 0,5 гектара Фото:

В Сургуте (ХМАО) продается штрафстоянка. В стоимость объекта, указанную на портале Avito, входит земельный участок, долгосрочные договора аренды и юридическое лицо.

«Штрафстоянка. Продажа осуществляется путем приобретения юридического лица с действующими зарегистрированными договорам и земельный участок 0.5 Га в собственности. Долгосрочные и зарегистрированные договоры с ОМВД России, лизинговыми компаниями и банками. Цена — 45 500 000,00 рублей», — сообщается в объявлении.

Среди крупных арендаторов Сбербанк-Лизинг, ВТБ-лизинг, Ресо-Лизинг и другие. Автор уточняет, что юридическое лицо полностью чистое. Окупаемость, без вложений и расширений, не более четырех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) продается завод по выпуску безалкогольных газированных напитков и воды. Стоимость объекта — 67 миллионов рублей. Бизнес стабильный, работает с 2012 года и приносит хорошую прибыль.

Стоимость штрафстоянки 45,5 иллионов рублей
Стоимость штрафстоянки 45,5 иллионов рублей

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В Сургуте (ХМАО) продается штрафстоянка. В стоимость объекта, указанную на портале Avito, входит земельный участок, долгосрочные договора аренды и юридическое лицо. «Штрафстоянка. Продажа осуществляется путем приобретения юридического лица с действующими зарегистрированными договорам и земельный участок 0.5 Га в собственности. Долгосрочные и зарегистрированные договоры с ОМВД России, лизинговыми компаниями и банками. Цена — 45 500 000,00 рублей», — сообщается в объявлении. Среди крупных арендаторов Сбербанк-Лизинг, ВТБ-лизинг, Ресо-Лизинг и другие. Автор уточняет, что юридическое лицо полностью чистое. Окупаемость, без вложений и расширений, не более четырех лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) продается завод по выпуску безалкогольных газированных напитков и воды. Стоимость объекта — 67 миллионов рублей. Бизнес стабильный, работает с 2012 года и приносит хорошую прибыль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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