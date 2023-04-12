12 апреля 2023

ОНФ наградил мэра из ХМАО желтым ведром. Видео

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Заседание городской думы. Курган, чиновница, чиновник, заседание думы, женские руки, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Мэр Нефтеюганска получила подарок от ОНФ Фото:

ОНФ передали главе Нефтеюганска Эльвире Бугай символ победы в конкурсе на самый мокрый город ХМАО — желтое ведро. Как сообщил журналисту URA.RU эксперт регионального исполкома движения Евгений Печерица, ведро вместе с сопроводительным письмом об итогах мониторинга «Лужи Югры» общественники оставили в канцелярии.

«Мы передали желтое ведро в канцелярию, официально указав его в качестве приложения в письме к мэру Нефтеюганска. Город занял первое место в ходе общественного мониторинга ОНФ „Лужи Югры“. Жители Нефтеюганска наиболее активно обсуждали эту тематику и дали наихудшую осушенную положения дел по организации вывоза снега из города и борьбы с лужами», — уточнил Печерица.

По словам эксперта, ситуация с затоплением дорог и проездов в Нефтеюганске сложилась из-за отсутствия ливневой канализации. «Мы планируем обратиться к губернатору ХМАО, поскольку такая проблема в городе, занимающем третье место по численности населения, требует тщательной проработки. Не было цели вручать ведро лично главе, это маркер, чтобы все запомнили. Для нас главное, чтобы были устранены причины подтопления улиц и дворов города», — добавили в ОНФ.

Ранее URA.RU анонсировало акцию «Лужи Югры». Муниципалитет, жители которого отправят больше всего жалоб, должен был получить желтое ведро.

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ОНФ передали главе Нефтеюганска Эльвире Бугай символ победы в конкурсе на самый мокрый город ХМАО — желтое ведро. Как сообщил журналисту URA.RU эксперт регионального исполкома движения Евгений Печерица, ведро вместе с сопроводительным письмом об итогах мониторинга «Лужи Югры» общественники оставили в канцелярии. «Мы передали желтое ведро в канцелярию, официально указав его в качестве приложения в письме к мэру Нефтеюганска. Город занял первое место в ходе общественного мониторинга ОНФ „Лужи Югры“. Жители Нефтеюганска наиболее активно обсуждали эту тематику и дали наихудшую осушенную положения дел по организации вывоза снега из города и борьбы с лужами», — уточнил Печерица. По словам эксперта, ситуация с затоплением дорог и проездов в Нефтеюганске сложилась из-за отсутствия ливневой канализации. «Мы планируем обратиться к губернатору ХМАО, поскольку такая проблема в городе, занимающем третье место по численности населения, требует тщательной проработки. Не было цели вручать ведро лично главе, это маркер, чтобы все запомнили. Для нас главное, чтобы были устранены причины подтопления улиц и дворов города», — добавили в ОНФ. Ранее URA.RU анонсировало акцию «Лужи Югры». Муниципалитет, жители которого отправят больше всего жалоб, должен был получить желтое ведро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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