Мэр Нефтеюганска получила подарок от ОНФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ОНФ передали главе Нефтеюганска Эльвире Бугай символ победы в конкурсе на самый мокрый город ХМАО — желтое ведро. Как сообщил журналисту URA.RU эксперт регионального исполкома движения Евгений Печерица, ведро вместе с сопроводительным письмом об итогах мониторинга «Лужи Югры» общественники оставили в канцелярии.

«Мы передали желтое ведро в канцелярию, официально указав его в качестве приложения в письме к мэру Нефтеюганска. Город занял первое место в ходе общественного мониторинга ОНФ „Лужи Югры“. Жители Нефтеюганска наиболее активно обсуждали эту тематику и дали наихудшую осушенную положения дел по организации вывоза снега из города и борьбы с лужами», — уточнил Печерица.

По словам эксперта, ситуация с затоплением дорог и проездов в Нефтеюганске сложилась из-за отсутствия ливневой канализации. «Мы планируем обратиться к губернатору ХМАО, поскольку такая проблема в городе, занимающем третье место по численности населения, требует тщательной проработки. Не было цели вручать ведро лично главе, это маркер, чтобы все запомнили. Для нас главное, чтобы были устранены причины подтопления улиц и дворов города», — добавили в ОНФ.

Ранее URA.RU анонсировало акцию «Лужи Югры». Муниципалитет, жители которого отправят больше всего жалоб, должен был получить желтое ведро.