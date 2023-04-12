Директора челябинского завода ограбил фейковый сотрудник СКР

13 апреля 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Мошенник по телефону убедил директора завода перевести на счета свыше миллиона рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Директора одного из металлоперерабатывающих заводов в Челябинске обманным путем ограбил мошенник, представившийся сотрудником следственного комитета. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, у мужчины украли более миллиона рублей. «Директору предприятия позвонил мошенник, который представился сотрудником следственного комитета РФ. Он сообщил мужчине, что его средства в настоящее время могут находиться в опасности, и под предлогом их защиты предложил перевести их на „безопасные счета“», — рассказал источник. Директор завода согласился с мошенником. Он перевел на его счет свыше миллиона рублей. Поняв, что его обманули обратился в полицию. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок URA.RU не ответили. Ранее начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков отметил, что процент обманутых мошенниками жителей увеличился в несколько раз. За 2022 год они потеряли свыше миллиарда рублей. На прошедшем в середине марта совещании он попросил помощи у властей в информировании населения.

Директора одного из металлоперерабатывающих заводов в Челябинске обманным путем ограбил мошенник, представившийся сотрудником следственного комитета. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, у мужчины украли более миллиона рублей. «Директору предприятия позвонил мошенник, который представился сотрудником следственного комитета РФ. Он сообщил мужчине, что его средства в настоящее время могут находиться в опасности, и под предлогом их защиты предложил перевести их на „безопасные счета“», — рассказал источник. Директор завода согласился с мошенником. Он перевел на его счет свыше миллиона рублей. Поняв, что его обманули обратился в полицию. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок URA.RU не ответили. Ранее начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков отметил, что процент обманутых мошенниками жителей увеличился в несколько раз. За 2022 год они потеряли свыше миллиарда рублей. На прошедшем в середине марта совещании он попросил помощи у властей в информировании населения.