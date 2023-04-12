12 апреля 2023

Директора челябинского завода ограбил фейковый сотрудник СКР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая лига КВН. Пермь, айфон, бизнесмен, измена, переписка, мессенджер, интернет зависимость, знакомства, онлайн, гаджет, тиндер, решала, интернет мошенники, интернет перевод
Мошенник по телефону убедил директора завода перевести на счета свыше миллиона рублей Фото:

Директора одного из металлоперерабатывающих заводов в Челябинске обманным путем ограбил мошенник, представившийся сотрудником следственного комитета. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, у мужчины украли более миллиона рублей.

«Директору предприятия позвонил мошенник, который представился сотрудником следственного комитета РФ. Он сообщил мужчине, что его средства в настоящее время могут находиться в опасности, и под предлогом их защиты предложил перевести их на „безопасные счета“», — рассказал источник.

Директор завода согласился с мошенником. Он перевел на его счет свыше миллиона рублей. Поняв, что его обманули обратился в полицию.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок URA.RU не ответили.

Ранее начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков отметил, что процент обманутых мошенниками жителей увеличился в несколько раз. За 2022 год они потеряли свыше миллиарда рублей. На прошедшем в середине марта совещании он попросил помощи у властей в информировании населения.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директора одного из металлоперерабатывающих заводов в Челябинске обманным путем ограбил мошенник, представившийся сотрудником следственного комитета. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, у мужчины украли более миллиона рублей. «Директору предприятия позвонил мошенник, который представился сотрудником следственного комитета РФ. Он сообщил мужчине, что его средства в настоящее время могут находиться в опасности, и под предлогом их защиты предложил перевести их на „безопасные счета“», — рассказал источник. Директор завода согласился с мошенником. Он перевел на его счет свыше миллиона рублей. Поняв, что его обманули обратился в полицию. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок URA.RU не ответили. Ранее начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков отметил, что процент обманутых мошенниками жителей увеличился в несколько раз. За 2022 год они потеряли свыше миллиарда рублей. На прошедшем в середине марта совещании он попросил помощи у властей в информировании населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...