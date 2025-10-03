В Госдуме высказались о росте цен на сахар

Оглоблина: цены на сахар в России не вырастут, урожай свеклы выше прошлогоднего
Депутат Госдумы заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на сахар в России
Депутат Госдумы заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на сахар в России Фото:

Предпосылок для роста цен на сахар в России нет, а урожая сахарной свеклы хватит для покрытия всех внутренних потребностей и экспорта. Такое заявление сделала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, комментируя сообщения о возможном подорожании продукта.

«Начну с самого главного— цена на сахар останется прежней. На сегодняшний день стоимость сахара на внутреннем рынке даже ниже уровня прошлого года», — сказала депутат, сообщает ТАСС.

По данным парламентария, уборка сахарной свеклы продолжается — уже собрано 45% посевов, что на 8% больше показателя прошлого года. Накопано 20,5 млн тонн свеклы, а сахарные заводы произвели уже 2 млн тонн сахара.

Оглоблина сообщила, что ожидаемый объем производства свекловичного сахара в текущем году составит 6,8 млн тонн. «Этого объема будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также экспорта сахара в страны ЕАЭС и СНГ», — подчеркнула она.

Ранее в России прогнозировался рост цен на сахар. Сообщалось, что цена на килограмм сахара может вырасти примерно на 20% с нынешних 68 рублей до 81 рубля.

