15 апреля 2023

Челябинская область вошла в топ по количеству обращений в СК России за сутки

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
За сутки 15 апреля в инфоцентр Следственного комитета обратились 16 жителей Челябинской области Фото:

Челябинская область за 15 апреля попала в топ-3 обращений в инфоцентр Следственного комитета РФ. Об этом сообщила пресс-служба СК России

«В информационный центр СК России за прошедшие сутки всего обратилось 223 гражданина. Чаще всего обращались граждане из следующих регионов: Московская область — 20; Москва — 17; Челябинская область — 16; Краснодарский край — 10», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Как сообщает инфоцентр СК России, чаще всего граждане обращались по проблемам участников спецоперации и членов их семей. Также челябинцы сообщали о нарушении прав несовершеннолетних и бездействии должностных лиц органов власти.

Ранее, как сообщало URA.RU, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске. Также 14 апреля он поручил доложить ему по делу о падении пятилетней девочки в открытый колодец в Челябинской области.

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Челябинская область за 15 апреля попала в топ-3 обращений в инфоцентр Следственного комитета РФ. Об этом сообщила пресс-служба СК России «В информационный центр СК России за прошедшие сутки всего обратилось 223 гражданина. Чаще всего обращались граждане из следующих регионов: Московская область — 20; Москва — 17; Челябинская область — 16; Краснодарский край — 10», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. Как сообщает инфоцентр СК России, чаще всего граждане обращались по проблемам участников спецоперации и членов их семей. Также челябинцы сообщали о нарушении прав несовершеннолетних и бездействии должностных лиц органов власти. Ранее, как сообщало URA.RU, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске. Также 14 апреля он поручил доложить ему по делу о падении пятилетней девочки в открытый колодец в Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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