Челябинская область вошла в топ по количеству обращений в СК России за сутки

16 апреля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

За сутки 15 апреля в инфоцентр Следственного комитета обратились 16 жителей Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинская область за 15 апреля попала в топ-3 обращений в инфоцентр Следственного комитета РФ. Об этом сообщила пресс-служба СК России «В информационный центр СК России за прошедшие сутки всего обратилось 223 гражданина. Чаще всего обращались граждане из следующих регионов: Московская область — 20; Москва — 17; Челябинская область — 16; Краснодарский край — 10», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. Как сообщает инфоцентр СК России, чаще всего граждане обращались по проблемам участников спецоперации и членов их семей. Также челябинцы сообщали о нарушении прав несовершеннолетних и бездействии должностных лиц органов власти. Ранее, как сообщало URA.RU, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске. Также 14 апреля он поручил доложить ему по делу о падении пятилетней девочки в открытый колодец в Челябинской области.

Челябинская область за 15 апреля попала в топ-3 обращений в инфоцентр Следственного комитета РФ. Об этом сообщила пресс-служба СК России «В информационный центр СК России за прошедшие сутки всего обратилось 223 гражданина. Чаще всего обращались граждане из следующих регионов: Московская область — 20; Москва — 17; Челябинская область — 16; Краснодарский край — 10», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. Как сообщает инфоцентр СК России, чаще всего граждане обращались по проблемам участников спецоперации и членов их семей. Также челябинцы сообщали о нарушении прав несовершеннолетних и бездействии должностных лиц органов власти. Ранее, как сообщало URA.RU, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске. Также 14 апреля он поручил доложить ему по делу о падении пятилетней девочки в открытый колодец в Челябинской области.