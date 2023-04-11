Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства подростка в Челябинске

12 апреля 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин дал поручения главе челябинского СКР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ход расследования уголовного дела об убийстве 17-летнего молодого человека в Челябинске поставлен на контроль главой Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «В СМИ размещено обращение к руководству СК России, в котором общественность просит привлечь к уголовной ответственности всех участников, причастных к совершению противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего жителя Челябинска. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П.Г. тщательным образом установить все детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также проверить задержанных лиц на предмет совершения аналогичных преступлений. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в пресс-службе СК России. Ранее стало известно, что 9 апреля возле многоквартирного дома в Челябинске обнаружено тело несовершеннолетнего с ножевыми ранениями. По версии следствия, причиной стал бытовой конфликт, который начался в соцсетях. 11 апреля по решению суда четырех участников конфликта отправили в СИЗО на два месяца. По данным полиции Челябинской области, у всех обвиняемых нет гражданства России.

Ход расследования уголовного дела об убийстве 17-летнего молодого человека в Челябинске поставлен на контроль главой Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «В СМИ размещено обращение к руководству СК России, в котором общественность просит привлечь к уголовной ответственности всех участников, причастных к совершению противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего жителя Челябинска. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П.Г. тщательным образом установить все детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также проверить задержанных лиц на предмет совершения аналогичных преступлений. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в пресс-службе СК России. Ранее стало известно, что 9 апреля возле многоквартирного дома в Челябинске обнаружено тело несовершеннолетнего с ножевыми ранениями. По версии следствия, причиной стал бытовой конфликт, который начался в соцсетях. 11 апреля по решению суда четырех участников конфликта отправили в СИЗО на два месяца. По данным полиции Челябинской области, у всех обвиняемых нет гражданства России.