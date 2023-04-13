Бастрыкин поставил на контроль дело о падении ребенка в открытый колодец в челябинском городе

14 апреля 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Открытый колодец не заметила ни девочка, ни ее мать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования ребенка в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. «В СМИ сообщалось, что в городе Куса Челябинской области в открытый канализационный колодец упала 5-летняя девочка, получив ушибы. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“). Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба ведомства. Как сообщало URA.RU, 12 апреля в открытый колодец в Кусе провалилась пятилетняя девочка. Как написала ее мать в соцсетях, падение произошло внезапно, буквально за доли секунды. Ребенок ушибся и сильно напугался. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования ребенка в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. «В СМИ сообщалось, что в городе Куса Челябинской области в открытый канализационный колодец упала 5-летняя девочка, получив ушибы. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“). Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба ведомства. Как сообщало URA.RU, 12 апреля в открытый колодец в Кусе провалилась пятилетняя девочка. Как написала ее мать в соцсетях, падение произошло внезапно, буквально за доли секунды. Ребенок ушибся и сильно напугался. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.