В депо рассказали, почему встали трамваи в Нижнем Тагиле

Движение трамваев было запущено, отмечают специалисты «Тагильского трамвая»
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в районе ГГМ 16 апреля парализовало движение трамваев из-за неполадки на контактной сети, пояснили URA.RU в МУП «Тагильский трамвай». В настоящий момент, как заявил представитель организации, движение общественного транспорта восстановлено.
«Да, инцидент имел место. На контактной сети была неполадка, с причинами разбираются технические специалисты. Сейчас движение трамваев запущено», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле остановились трамваи. С проблемой столкнулись жители района ГГМ.
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