15 апреля 2023

В депо рассказали, почему встали трамваи в Нижнем Тагиле

МУП «Тагильский трамвай»: движение трамваев парализовано из-за неполадки на сети
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, общественный транспорт, трамвай
Движение трамваев было запущено, отмечают специалисты «Тагильского трамвая» Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в районе ГГМ 16 апреля парализовало движение трамваев из-за неполадки на контактной сети, пояснили URA.RU в МУП «Тагильский трамвай». В настоящий момент, как заявил представитель организации, движение общественного транспорта восстановлено.

«Да, инцидент имел место. На контактной сети была неполадка, с причинами разбираются технические специалисты. Сейчас движение трамваев запущено», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле остановились трамваи. С проблемой столкнулись жители района ГГМ.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в районе ГГМ 16 апреля парализовало движение трамваев из-за неполадки на контактной сети, пояснили URA.RU в МУП «Тагильский трамвай». В настоящий момент, как заявил представитель организации, движение общественного транспорта восстановлено. «Да, инцидент имел место. На контактной сети была неполадка, с причинами разбираются технические специалисты. Сейчас движение трамваев запущено», — рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле остановились трамваи. С проблемой столкнулись жители района ГГМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...