В Нижнем Тагиле остановились трамваи

В нижнетагильском районе ГГМ встали трамваи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в районе ГГМ остановилось движение трамваев. Об этом сообщили очевидцы.

«В Нижнем Тагиле встали трамваи популярного маршрута. Прямо сейчас парализовано движение трамваев с ГГМ», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидцев.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай». Ответ на момент публикации не получен.