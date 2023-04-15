15 апреля 2023

В Нижнем Тагиле остановились трамваи

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай. Нижний Тагил, город нижний тагил, трамвай, электрический транспорт
В нижнетагильском районе ГГМ встали трамваи Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в районе ГГМ остановилось движение трамваев. Об этом сообщили очевидцы.

«В Нижнем Тагиле встали трамваи популярного маршрута. Прямо сейчас парализовано движение трамваев с ГГМ», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидцев.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай». Ответ на момент публикации не получен.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в районе ГГМ остановилось движение трамваев. Об этом сообщили очевидцы. «В Нижнем Тагиле встали трамваи популярного маршрута. Прямо сейчас парализовано движение трамваев с ГГМ», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай». Ответ на момент публикации не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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