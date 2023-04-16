Express: Запад нанес Украине удар в спину в самый тяжелый момент

Express: Украина теряет деньги из-за запрета Польши и Вены вывозить зерно

16 апреля 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Украинское зерно перенасыщает европейский рынок, отметила Алессандра Скотто ди Сантоло Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Запрет Польши и Венгрии импортировать зерно из Украины поставил страну в тяжелое положение. Об этом написала репортер британской газеты Express Алессандра Скотто ди Сантоло, отметив, что из-за этого решения фермерские хозяйства на Украине терпят убытки. «Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации. <…> Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в сложное положение», — написала Алессандра Скотто ди Сантоло в своем материале . Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Такое решение было принято для того, чтобы местные производители зерна в Польше и Венгрии не несли большие убытки. Однако и в других странах эксперты отмечают перенасыщение рынка. По информации Алессандра Скотто ди Сантоло, избыток украинского зерна на европейском рынке заставляет конкурентов понижать цены. После начала спецоперации украинские порты для вывоза зерна были блокированы. Для импорта зерна из Украины была подписана зерновая сделка. Однако между сторонами, которые подписали документ, есть разногласия. Так, 4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает выполнения всех условий зерновой сделки от других стран.

Запрет Польши и Венгрии импортировать зерно из Украины поставил страну в тяжелое положение. Об этом написала репортер британской газеты Express Алессандра Скотто ди Сантоло, отметив, что из-за этого решения фермерские хозяйства на Украине терпят убытки. «Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации. <…> Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в сложное положение», — написала Алессандра Скотто ди Сантоло в своем материале. Такое решение было принято для того, чтобы местные производители зерна в Польше и Венгрии не несли большие убытки. Однако и в других странах эксперты отмечают перенасыщение рынка. По информации Алессандра Скотто ди Сантоло, избыток украинского зерна на европейском рынке заставляет конкурентов понижать цены. После начала спецоперации украинские порты для вывоза зерна были блокированы. Для импорта зерна из Украины была подписана зерновая сделка. Однако между сторонами, которые подписали документ, есть разногласия. Так, 4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает выполнения всех условий зерновой сделки от других стран.