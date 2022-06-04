04 июня 2022

Турция надеется уговорить Лаврова на вывоз зерна с Украины

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, горох, овес, кормовое зерно
Анкара надеется определить механизм по «зерновому вопросу» во время визита Лаврова Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Анкара рассчитывает определить механизм вывоза зерна с Украины в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын.

«В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определенного протокола и меморандума о взаимопонимании. Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель», — приводит слова Калына турецкая газета Star.

Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы, связанные с этим, потому что только в этом случае Россия сможет обеспечить проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшей в портах продукции можно решить вывозом ее через другие территории. В частности, через Белоруссию, Польшу или Румынию. При этом обязательным условием остается разминирование территорий.

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Анкара рассчитывает определить механизм вывоза зерна с Украины в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын. «В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определенного протокола и меморандума о взаимопонимании. Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель», — приводит слова Калына турецкая газета Star. Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы, связанные с этим, потому что только в этом случае Россия сможет обеспечить проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшей в портах продукции можно решить вывозом ее через другие территории. В частности, через Белоруссию, Польшу или Румынию. При этом обязательным условием остается разминирование территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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