Турция надеется уговорить Лаврова на вывоз зерна с Украины

04 июня 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Анкара надеется определить механизм по «зерновому вопросу» во время визита Лаврова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Анкара рассчитывает определить механизм вывоза зерна с Украины в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын. «В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определенного протокола и меморандума о взаимопонимании. Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель», — приводит слова Калына турецкая газета Star. Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы, связанные с этим, потому что только в этом случае Россия сможет обеспечить проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшей в портах продукции можно решить вывозом ее через другие территории. В частности, через Белоруссию, Польшу или Румынию. При этом обязательным условием остается разминирование территорий. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Анкара рассчитывает определить механизм вывоза зерна с Украины в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын. «В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определенного протокола и меморандума о взаимопонимании. Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель», — приводит слова Калына турецкая газета Star. Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы, связанные с этим, потому что только в этом случае Россия сможет обеспечить проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшей в портах продукции можно решить вывозом ее через другие территории. В частности, через Белоруссию, Польшу или Румынию. При этом обязательным условием остается разминирование территорий.