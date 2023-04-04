Кремль: Россия ожидает исполнения условий зерновой сделки

04 апреля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Россия ожидает исполнения условий зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия ожидает исполнения всех условий зерновой сделки в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, способно ли председательство РФ в Совбезе ООН повлиять на этот процесс. «Мы слышали заявление представителя ООН. Они продолжают контакты с соответствующими государствами относительно выполнения пресловутой второй части зерновой сделки [где речь идет об экспорте российского продовольствия и удобрений]. Чего мы и ожидаем. До сих пор эта часть сделки не выполнена и не реализована», — сообщил Песков. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не экспортировала ни одного зернышка по меморандуму с ООН об экспорте зерна и продовольствия в рамках зерновой сделки. Также он отметил, что удобрений из европейских портов ушла только десятая часть. С 1 апреля России является председателем в Совбезе ООН.

Россия ожидает исполнения всех условий зерновой сделки в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, способно ли председательство РФ в Совбезе ООН повлиять на этот процесс. «Мы слышали заявление представителя ООН. Они продолжают контакты с соответствующими государствами относительно выполнения пресловутой второй части зерновой сделки [где речь идет об экспорте российского продовольствия и удобрений]. Чего мы и ожидаем. До сих пор эта часть сделки не выполнена и не реализована», — сообщил Песков. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не экспортировала ни одного зернышка по меморандуму с ООН об экспорте зерна и продовольствия в рамках зерновой сделки. Также он отметил, что удобрений из европейских портов ушла только десятая часть. С 1 апреля России является председателем в Совбезе ООН.