Глава челябинского района разместит мемориальную доску погибшему участнику СВО на его школе

Александр Глазков разместит мемориальную доску в память погибшего Андрея Шибаева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Саткинского района Александр Глазков пообещал родителям погибшего участника спецоперации Андрея Шибаева разместить в честь него мемориальную доску на здании школы сына. Об этом глава сообщил в социальных сетях.

«Сегодня, 17 апреля, передал орден Мужества семье погибшего в зоне СВО. Военнослужащий Андрей Шибаев погиб 13 октября 2022 года, выполняя боевую задачу. Думаю, что на школе №10 в Сатке, которую окончил Шибаев, разместим в ближайшем будущем мемориальную доску герою», — уточнил Глазков в своем telegram-канале.

Глава района добавил, что одной из основных задач стоит поддержка семьи погибшего молодого человека. Кроме того, обсуждаются еще какие-нибудь способы увековечить память Шибаеву и другим землякам. Также будет учитываться мнение родных.