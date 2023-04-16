16 апреля 2023

Глава челябинского района разместит мемориальную доску погибшему участнику СВО на его школе

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Межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению" город Сатка Челябинская область, глазков александр
Александр Глазков разместит мемориальную доску в память погибшего Андрея Шибаева Фото:

Глава Саткинского района Александр Глазков пообещал родителям погибшего участника спецоперации Андрея Шибаева разместить в честь него мемориальную доску на здании школы сына. Об этом глава сообщил в социальных сетях.

«Сегодня, 17 апреля, передал орден Мужества семье погибшего в зоне СВО. Военнослужащий Андрей Шибаев погиб 13 октября 2022 года, выполняя боевую задачу. Думаю, что на школе №10 в Сатке, которую окончил Шибаев, разместим в ближайшем будущем мемориальную доску герою», — уточнил Глазков в своем telegram-канале.

Глава района добавил, что одной из основных задач стоит поддержка семьи погибшего молодого человека. Кроме того, обсуждаются еще какие-нибудь способы увековечить память Шибаеву и другим землякам. Также будет учитываться мнение родных.

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Глава Саткинского района Александр Глазков пообещал родителям погибшего участника спецоперации Андрея Шибаева разместить в честь него мемориальную доску на здании школы сына. Об этом глава сообщил в социальных сетях. «Сегодня, 17 апреля, передал орден Мужества семье погибшего в зоне СВО. Военнослужащий Андрей Шибаев погиб 13 октября 2022 года, выполняя боевую задачу. Думаю, что на школе №10 в Сатке, которую окончил Шибаев, разместим в ближайшем будущем мемориальную доску герою», — уточнил Глазков в своем telegram-канале. Глава района добавил, что одной из основных задач стоит поддержка семьи погибшего молодого человека. Кроме того, обсуждаются еще какие-нибудь способы увековечить память Шибаеву и другим землякам. Также будет учитываться мнение родных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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