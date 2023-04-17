В челябинском городе на стеле появились баннеры с участниками СВО. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В Усть-Катаве на стеле разместили баннеры с изображениями участников СВО Фото:

В Усть-Катаве Челябинской области 17 апреля на стеле разместили баннеры с фотографиями участников спецоперации. Для этого из местного бюджета было выделено 66 тысяч рублей.

«17 апреля на стеле, расположенной на пересечении улиц Комсомольская и Догужиева, завершают работы по размещению баннеров с бойцами СВО. На изготовление и размещение баннеров из местного бюджета выделено 66 тысяч рублей», — сообщила редакция газеты «Усть-Катавская неделя».

Ранее сообщалось, что глава Саткинского района Александр Глазков разместит мемориальную доску на здании школы №10 в память о погибшем в ходе СВО Андрее Шибаеве. Такое обещание он дал родителям погибшего, когда передавал семье награду их сына — орден Мужества.

Баннеры с фотографиями бойцов, участвующих в спецоперации, появились в центре города
Баннеры с фотографиями бойцов, участвующих в спецоперации, появились в центре города
Фото:

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В Усть-Катаве Челябинской области 17 апреля на стеле разместили баннеры с фотографиями участников спецоперации. Для этого из местного бюджета было выделено 66 тысяч рублей. «17 апреля на стеле, расположенной на пересечении улиц Комсомольская и Догужиева, завершают работы по размещению баннеров с бойцами СВО. На изготовление и размещение баннеров из местного бюджета выделено 66 тысяч рублей», — сообщила редакция газеты «Усть-Катавская неделя». Ранее сообщалось, что глава Саткинского района Александр Глазков разместит мемориальную доску на здании школы №10 в память о погибшем в ходе СВО Андрее Шибаеве. Такое обещание он дал родителям погибшего, когда передавал семье награду их сына — орден Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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