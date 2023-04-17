В Усть-Катаве Челябинской области 17 апреля на стеле разместили баннеры с фотографиями участников спецоперации. Для этого из местного бюджета было выделено 66 тысяч рублей.
«17 апреля на стеле, расположенной на пересечении улиц Комсомольская и Догужиева, завершают работы по размещению баннеров с бойцами СВО. На изготовление и размещение баннеров из местного бюджета выделено 66 тысяч рублей», — сообщила редакция газеты «Усть-Катавская неделя».
Ранее сообщалось, что глава Саткинского района Александр Глазков разместит мемориальную доску на здании школы №10 в память о погибшем в ходе СВО Андрее Шибаеве. Такое обещание он дал родителям погибшего, когда передавал семье награду их сына — орден Мужества.
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