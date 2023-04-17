В челябинском городе на стеле появились баннеры с участниками СВО. Фото

17 апреля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В Усть-Катаве на стеле разместили баннеры с изображениями участников СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Усть-Катаве Челябинской области 17 апреля на стеле разместили баннеры с фотографиями участников спецоперации. Для этого из местного бюджета было выделено 66 тысяч рублей. «17 апреля на стеле, расположенной на пересечении улиц Комсомольская и Догужиева, завершают работы по размещению баннеров с бойцами СВО. На изготовление и размещение баннеров из местного бюджета выделено 66 тысяч рублей», — сообщила редакция газеты «Усть-Катавская неделя». Ранее сообщалось, что глава Саткинского района Александр Глазков разместит мемориальную доску на здании школы №10 в память о погибшем в ходе СВО Андрее Шибаеве. Такое обещание он дал родителям погибшего, когда передавал семье награду их сына — орден Мужества. Баннеры с фотографиями бойцов, участвующих в спецоперации, появились в центре города Фото: Мария Батракова в газете «Усть-Катавская неделя»

В Усть-Катаве Челябинской области 17 апреля на стеле разместили баннеры с фотографиями участников спецоперации. Для этого из местного бюджета было выделено 66 тысяч рублей. «17 апреля на стеле, расположенной на пересечении улиц Комсомольская и Догужиева, завершают работы по размещению баннеров с бойцами СВО. На изготовление и размещение баннеров из местного бюджета выделено 66 тысяч рублей», — сообщила редакция газеты «Усть-Катавская неделя». Ранее сообщалось, что глава Саткинского района Александр Глазков разместит мемориальную доску на здании школы №10 в память о погибшем в ходе СВО Андрее Шибаеве. Такое обещание он дал родителям погибшего, когда передавал семье награду их сына — орден Мужества.