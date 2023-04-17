Кадетов колледжа в Златоусте сделают пилотами дронов

Кадетов индустриального колледжа имени Аносова в Златоусте (ЗлатИК, Челябинская область) сделают пилотами дронов. Как URA.RU рассказали в учебном заведении, первые 10 человек приступили к занятиям.
«Кадеты ЗлатИКа впервые начали обучение на курсе „пилот БПЛА“. Вначале навыки управления коптером получат 10 человек. Как показал опыт проведения спецоперации, умение управлять беспилотником является важной компетенцией бойца», — уточнили в колледже.
Первое занятие прошло в городе на базе центра «Кванториум». В пресс-службе колледжа URA.RU пояснили, что в настоящий момент обучаются студенты второго курса, в мае занятия посетят третьекурсники.
Кадеты в ЗлатИКе, кроме основной специальности, могут получить дополнительные: альпинизм, пожарный и спасатель. Ежедневно ребята проходят занятия по начальной военной подготовке, получают навыки обращения с оружием, развиваются физически.
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