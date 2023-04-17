17 апреля 2023

Кадетов колледжа в Златоусте сделают пилотами дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Управлять дронами научат студентов разных курсов
Управлять дронами научат студентов разных курсов Фото:

Кадетов индустриального колледжа имени Аносова в Златоусте (ЗлатИК, Челябинская область) сделают пилотами дронов. Как URA.RU рассказали в учебном заведении, первые 10 человек приступили к занятиям.

«Кадеты ЗлатИКа впервые начали обучение на курсе „пилот БПЛА“. Вначале навыки управления коптером получат 10 человек. Как показал опыт проведения спецоперации, умение управлять беспилотником является важной компетенцией бойца», — уточнили в колледже.

Первое занятие прошло в городе на базе центра «Кванториум». В пресс-службе колледжа URA.RU пояснили, что в настоящий момент обучаются студенты второго курса, в мае занятия посетят третьекурсники.

Кадеты в ЗлатИКе, кроме основной специальности, могут получить дополнительные: альпинизм, пожарный и спасатель. Ежедневно ребята проходят занятия по начальной военной подготовке, получают навыки обращения с оружием, развиваются физически.

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Кадетов индустриального колледжа имени Аносова в Златоусте (ЗлатИК, Челябинская область) сделают пилотами дронов. Как URA.RU рассказали в учебном заведении, первые 10 человек приступили к занятиям. «Кадеты ЗлатИКа впервые начали обучение на курсе „пилот БПЛА“. Вначале навыки управления коптером получат 10 человек. Как показал опыт проведения спецоперации, умение управлять беспилотником является важной компетенцией бойца», — уточнили в колледже. Первое занятие прошло в городе на базе центра «Кванториум». В пресс-службе колледжа URA.RU пояснили, что в настоящий момент обучаются студенты второго курса, в мае занятия посетят третьекурсники. Кадеты в ЗлатИКе, кроме основной специальности, могут получить дополнительные: альпинизм, пожарный и спасатель. Ежедневно ребята проходят занятия по начальной военной подготовке, получают навыки обращения с оружием, развиваются физически.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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