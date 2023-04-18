В Свердловской области силовики задержали экстремистов

18 апреля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

В настоящее время силовики устанавливают все детали произошедшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижней Туре задержали трех свердловчан, которые пропагандировали взгляды религиозной организации, признанной экстремистской. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «В Нижней Туре Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о преступлении экстремистского характера», — заявил Шульга. Трех горожан задержали по статье ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — «Организация деятельности экстремистской организации». Свердловчане в 2019 году занимались деятельностью, которая была направлена на поддержание функционирования экстремистской организации. В настоящее время силовики устанавливают все детали произошедшего. «Выявили и изобличили деструктивную деятельность противоправной группы сотрудники регионального ФСБ и полицейские центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области в рамках реализации оперативной информации», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Все собранные материалы передали в региональный Следственный комитет.

В Нижней Туре задержали трех свердловчан, которые пропагандировали взгляды религиозной организации, признанной экстремистской. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «В Нижней Туре Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о преступлении экстремистского характера», — заявил Шульга. Трех горожан задержали по статье ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — «Организация деятельности экстремистской организации». Свердловчане в 2019 году занимались деятельностью, которая была направлена на поддержание функционирования экстремистской организации. В настоящее время силовики устанавливают все детали произошедшего. «Выявили и изобличили деструктивную деятельность противоправной группы сотрудники регионального ФСБ и полицейские центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области в рамках реализации оперативной информации», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Все собранные материалы передали в региональный Следственный комитет.