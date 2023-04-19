Власти назвали дату открытия Центра для свердловских патриотов

В Свердловской области с 11 мая начинает работу Центр патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Игорь Трутнев.
«11 мая в России начнут работу 12 центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полпред ДФО». Выбрано 12 регионов, где центры должны начать работу в мае. Среди них Свердловская, Тюменская области, ЯНАО и ДНР.
URA.RU обратилось к представителю свердловского Центра. Он подчеркнул, что инструкторы для центра уже набраны, но открытие, по предварительной информации, запланировано на начало лета.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.