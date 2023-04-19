19 апреля 2023

Власти назвали дату открытия Центра для свердловских патриотов

Полпред ДФО: в Свердловской области с 11 мая откроется Центр патриотического воспитания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, флаг россии, военная форма, призыв в армию
В Центре патриотического воспитания набрали инструкторов для работы Фото:

В Свердловской области с 11 мая начинает работу Центр патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Игорь Трутнев.

«11 мая в России начнут работу 12 центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полпред ДФО». Выбрано 12 регионов, где центры должны начать работу в мае. Среди них Свердловская, Тюменская области, ЯНАО и ДНР.

URA.RU обратилось к представителю свердловского Центра. Он подчеркнул, что инструкторы для центра уже набраны, но открытие, по предварительной информации, запланировано на начало лета.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с 11 мая начинает работу Центр патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Игорь Трутнев. «11 мая в России начнут работу 12 центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полпред ДФО». Выбрано 12 регионов, где центры должны начать работу в мае. Среди них Свердловская, Тюменская области, ЯНАО и ДНР. URA.RU обратилось к представителю свердловского Центра. Он подчеркнул, что инструкторы для центра уже набраны, но открытие, по предварительной информации, запланировано на начало лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...