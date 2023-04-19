19 апреля 2023

Власти приглашают пермяков пойти на контрактную службу на флот

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Всероссийский круизный форум. Пермь., форма речников, матросы речного флота
Пермяки могут пойти на службу в разные флотилии Фото:

Жителей Пермского края пригласили пойти на контрактную службу во флотилии. Сообщение о наборе желающих размещено на сайте администрации Перми.

«Службу по контракту можно пройти в сухопутных войсках РФ, военно-космических силах РФ, в военно-морском флоте РФ, в Балтийском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском флоте и в Каспийской флотилии», — сказано в сообщении мэрии. Желающие служить в Вооруженных силах РФ могут обратиться в военкомат по месту жительства, а также пункт отбора на службу по контракту в Перми.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае идет набор граждан в возрасте от 18 до 65 лет на контрактную службу. Прошедшим отбор и заключившим контракт пермякам обещают единовременную денежную выплату в размере до 400 тысяч рублей.

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Жителей Пермского края пригласили пойти на контрактную службу во флотилии. Сообщение о наборе желающих размещено на сайте администрации Перми. «Службу по контракту можно пройти в сухопутных войсках РФ, военно-космических силах РФ, в военно-морском флоте РФ, в Балтийском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском флоте и в Каспийской флотилии», — сказано в сообщении мэрии. Желающие служить в Вооруженных силах РФ могут обратиться в военкомат по месту жительства, а также пункт отбора на службу по контракту в Перми. URA.RU рассказывало, что в Пермском крае идет набор граждан в возрасте от 18 до 65 лет на контрактную службу. Прошедшим отбор и заключившим контракт пермякам обещают единовременную денежную выплату в размере до 400 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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