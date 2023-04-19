Власти приглашают пермяков пойти на контрактную службу на флот

Жителей Пермского края пригласили пойти на контрактную службу во флотилии. Сообщение о наборе желающих размещено на сайте администрации Перми.
«Службу по контракту можно пройти в сухопутных войсках РФ, военно-космических силах РФ, в военно-морском флоте РФ, в Балтийском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском флоте и в Каспийской флотилии», — сказано в сообщении мэрии. Желающие служить в Вооруженных силах РФ могут обратиться в военкомат по месту жительства, а также пункт отбора на службу по контракту в Перми.
URA.RU рассказывало, что в Пермском крае идет набор граждан в возрасте от 18 до 65 лет на контрактную службу. Прошедшим отбор и заключившим контракт пермякам обещают единовременную денежную выплату в размере до 400 тысяч рублей.
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