Свердловским врачам выделили на выплаты 95,5 млн рублей

20 апреля 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Отдельным категориям врачей сделают дополнительные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Свердловской области расширили перечень категорий медицинских работников, которые могут претендовать на дополнительные выплаты. Врачам дополнительно заплатят от 4,5 до 18,5 тысяч рублей, на эти цели из бюджета потратят 95,5 млн рублей, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области. «Размеры выплат составят от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от категории медицинского работника. Выплаты устанавливаются с 1 января 2023 года. Таким образом, с медицинскими работниками будет произведен расчет за отработанное с начала года время», — отметил губернатор Евгений Куйвашев. На дополнительные выплаты могут претендовать врачи, оказывающие помощь вне программы обязательного медицинского страхования. В частности, психиатры, фтизиатры, специалисты, работающие с ВИЧ-инфицированными, а также сотрудники центра медицины катастроф. Всего — 780 человек, на дополнительные выплаты выделят из бюджета 95,5 млн рублей.

Власти Свердловской области расширили перечень категорий медицинских работников, которые могут претендовать на дополнительные выплаты. Врачам дополнительно заплатят от 4,5 до 18,5 тысяч рублей, на эти цели из бюджета потратят 95,5 млн рублей, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области. «Размеры выплат составят от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от категории медицинского работника. Выплаты устанавливаются с 1 января 2023 года. Таким образом, с медицинскими работниками будет произведен расчет за отработанное с начала года время», — отметил губернатор Евгений Куйвашев. На дополнительные выплаты могут претендовать врачи, оказывающие помощь вне программы обязательного медицинского страхования. В частности, психиатры, фтизиатры, специалисты, работающие с ВИЧ-инфицированными, а также сотрудники центра медицины катастроф. Всего — 780 человек, на дополнительные выплаты выделят из бюджета 95,5 млн рублей.