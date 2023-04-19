19 апреля 2023

Житель ХМАО отсудил у стройфирмы за бракованный дом в два раза больше денег, чем заплатил

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Клиент отсудил у фирмы более восьми миллионов рублей Фото:

Житель Нягани отсудил у строительной фирмы более восьми миллионов рублей. Подрядчик сорвал сроки сдачи объекта и построил клиенту коттедж с нарушениями, за который тот заплатил более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Судьей Няганского городского суда ХМАО — Югры принято решение удовлетворить предъявленные требования: с индивидуально предпринимателя в пользу гражданина взыскано 8 668 909 рублей», — говорится на сайте ведомства. Югорчанин заключил с подрядчиком контракт на строительство коттеджа на сумму более четырех миллионов рублей. Но к назначенному сроку дом не был построен.

Поскольку дом был построен с нарушениями, клиент решил провести независимую экспертизу. «По результатам экспертизы установлен объем и стоимость работ, необходимых для устранения выявленных нарушений», — добавляют в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутянин отсудил миллион рублей у московского застройщика. Компания построила клиенту бракованную квартиру и сорвала сроки сдачи объекта.

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Житель Нягани отсудил у строительной фирмы более восьми миллионов рублей. Подрядчик сорвал сроки сдачи объекта и построил клиенту коттедж с нарушениями, за который тот заплатил более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «Судьей Няганского городского суда ХМАО — Югры принято решение удовлетворить предъявленные требования: с индивидуально предпринимателя в пользу гражданина взыскано 8 668 909 рублей», — говорится на сайте ведомства. Югорчанин заключил с подрядчиком контракт на строительство коттеджа на сумму более четырех миллионов рублей. Но к назначенному сроку дом не был построен. Поскольку дом был построен с нарушениями, клиент решил провести независимую экспертизу. «По результатам экспертизы установлен объем и стоимость работ, необходимых для устранения выявленных нарушений», — добавляют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутянин отсудил миллион рублей у московского застройщика. Компания построила клиенту бракованную квартиру и сорвала сроки сдачи объекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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