Житель ХМАО отсудил у стройфирмы за бракованный дом в два раза больше денег, чем заплатил

20 апреля 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Клиент отсудил у фирмы более восьми миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков Житель Нягани отсудил у строительной фирмы более восьми миллионов рублей. Подрядчик сорвал сроки сдачи объекта и построил клиенту коттедж с нарушениями, за который тот заплатил более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «Судьей Няганского городского суда ХМАО — Югры принято решение удовлетворить предъявленные требования: с индивидуально предпринимателя в пользу гражданина взыскано 8 668 909 рублей», — говорится на сайте ведомства. Югорчанин заключил с подрядчиком контракт на строительство коттеджа на сумму более четырех миллионов рублей. Но к назначенному сроку дом не был построен. Поскольку дом был построен с нарушениями, клиент решил провести независимую экспертизу. «По результатам экспертизы установлен объем и стоимость работ, необходимых для устранения выявленных нарушений», — добавляют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутянин отсудил миллион рублей у московского застройщика. Компания построила клиенту бракованную квартиру и сорвала сроки сдачи объекта.

Житель Нягани отсудил у строительной фирмы более восьми миллионов рублей. Подрядчик сорвал сроки сдачи объекта и построил клиенту коттедж с нарушениями, за который тот заплатил более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «Судьей Няганского городского суда ХМАО — Югры принято решение удовлетворить предъявленные требования: с индивидуально предпринимателя в пользу гражданина взыскано 8 668 909 рублей», — говорится на сайте ведомства. Югорчанин заключил с подрядчиком контракт на строительство коттеджа на сумму более четырех миллионов рублей. Но к назначенному сроку дом не был построен. Поскольку дом был построен с нарушениями, клиент решил провести независимую экспертизу. «По результатам экспертизы установлен объем и стоимость работ, необходимых для устранения выявленных нарушений», — добавляют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутянин отсудил миллион рублей у московского застройщика. Компания построила клиенту бракованную квартиру и сорвала сроки сдачи объекта.