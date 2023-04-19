В Челябинской области проснулись змеи. Фото

19 апреля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Челябинцы делятся снимками проснувшихся змей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области просыпаются змеи. Снимки рептилий начали появляться в соцсетях. «С приходом весны постепенно просыпаются и лесные обитатели. На фотографии уж, застигнутый врасплох во время приема солнечных ванн», — пишет Андрей Стасюк в группе «Таинственный Урал» в «ВК». Фотографии змеи были сделаны в районе Карабаша, около озера Серебры. Уж, которого выдают характерные желтые пятна на голове, притаился в сухой листве среди камней. Фото: Андрей Стасюк, паблик «Таинственный Урал» в «ВК» Фото: Андрей Стасюк, паблик «Таинственный Урал» в «ВК»

В Челябинской области просыпаются змеи. Снимки рептилий начали появляться в соцсетях. «С приходом весны постепенно просыпаются и лесные обитатели. На фотографии уж, застигнутый врасплох во время приема солнечных ванн», — пишет Андрей Стасюк в группе «Таинственный Урал» в «ВК». Фотографии змеи были сделаны в районе Карабаша, около озера Серебры. Уж, которого выдают характерные желтые пятна на голове, притаился в сухой листве среди камней.