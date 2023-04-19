В Челябинской области проснулись змеи. Фото

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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
Челябинцы делятся снимками проснувшихся змей Фото:

В Челябинской области просыпаются змеи. Снимки рептилий начали появляться в соцсетях.

«С приходом весны постепенно просыпаются и лесные обитатели. На фотографии уж, застигнутый врасплох во время приема солнечных ванн», — пишет Андрей Стасюк в группе «Таинственный Урал» в «ВК».

Фотографии змеи были сделаны в районе Карабаша, около озера Серебры. Уж, которого выдают характерные желтые пятна на голове, притаился в сухой листве среди камней.

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Фото:

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В Челябинской области просыпаются змеи. Снимки рептилий начали появляться в соцсетях. «С приходом весны постепенно просыпаются и лесные обитатели. На фотографии уж, застигнутый врасплох во время приема солнечных ванн», — пишет Андрей Стасюк в группе «Таинственный Урал» в «ВК». Фотографии змеи были сделаны в районе Карабаша, около озера Серебры. Уж, которого выдают характерные желтые пятна на голове, притаился в сухой листве среди камней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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