Челябинцы делятся снимками проснувшихся змей
В Челябинской области просыпаются змеи. Снимки рептилий начали появляться в соцсетях.
«С приходом весны постепенно просыпаются и лесные обитатели. На фотографии уж, застигнутый врасплох во время приема солнечных ванн», — пишет Андрей Стасюк в группе «Таинственный Урал» в «ВК».
Фотографии змеи были сделаны в районе Карабаша, около озера Серебры. Уж, которого выдают характерные желтые пятна на голове, притаился в сухой листве среди камней.
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