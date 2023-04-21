Медведев пообещал смыть Великобританию новейшим российским оружием

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев ответил на санкции Великобритании против России Фото:

Великобритания будет вечным врагом России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Однако, по его словам, РФ может использовать новейшее оружие, чтобы смыть остров, на котором располагается государство.

«Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», — написал Медведев в своем telegram-канале. Свое заявление он сделал на фоне введения Великобританией санкций против российского суда.

Ранее Великобритания ввела санкции против судьи и ряда следователей из России. Это произошло после вынесения приговора публицисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом РФ иноагентом), передает RT. 17 апреля он был приговорен к 25 годам лишения свободы.

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Великобритания будет вечным врагом России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Однако, по его словам, РФ может использовать новейшее оружие, чтобы смыть остров, на котором располагается государство. «Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», — написал Медведев в своем telegram-канале. Свое заявление он сделал на фоне введения Великобританией санкций против российского суда. Ранее Великобритания ввела санкции против судьи и ряда следователей из России. Это произошло после вынесения приговора публицисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом РФ иноагентом), передает RT. 17 апреля он был приговорен к 25 годам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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