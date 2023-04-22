22 апреля 2023

Аналитики раскрыли, сколько свердловчан собираются работать на пенсии

SuperJob: каждый седьмой екатеринбуржец планирует работать на пенсии
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Екатеринбург, прогулка, парк маяковского, пожилая пара, пожилые люди, цпкио, пенсионеры, парк имени маяковского
Только 14% екатеринбуржцев хотят работать на пенсии Фото:

Каждый седьмой житель Екатеринбурга планирует продолжать работать после выхода на пенсию. По информации сервиса SuperJob, каждый четвертый екатеринбуржец, наоборот, хотел бы путешествовать.

«На пенсии каждый четвертый екатеринбуржец (24%) хотел бы путешествовать. Еще 14% екатеринбуржцев намерены продолжать работать, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно», — сообщили URA.RU аналитики. В опросе участвовали люди от 45 лет.

Другие 16%, выйдя на пенсию, занялись бы дачей или огородом. Еще 14% — любимым хобби, а 11% просто жили бы в свое удовольствие. 6% опрошенных хотят заниматься воспитанием внуков, а 2% собираются просто читать книги.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы, играющие на гитаре, зарабатывают больше. Популярными инструментами у горожан являются гитара и клавишные.

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Каждый седьмой житель Екатеринбурга планирует продолжать работать после выхода на пенсию. По информации сервиса SuperJob, каждый четвертый екатеринбуржец, наоборот, хотел бы путешествовать. «На пенсии каждый четвертый екатеринбуржец (24%) хотел бы путешествовать. Еще 14% екатеринбуржцев намерены продолжать работать, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно», — сообщили URA.RU аналитики. В опросе участвовали люди от 45 лет. Другие 16%, выйдя на пенсию, занялись бы дачей или огородом. Еще 14% — любимым хобби, а 11% просто жили бы в свое удовольствие. 6% опрошенных хотят заниматься воспитанием внуков, а 2% собираются просто читать книги. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы, играющие на гитаре, зарабатывают больше. Популярными инструментами у горожан являются гитара и клавишные.
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© Служба новостей «URA.RU»
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