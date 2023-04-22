Аналитики раскрыли, сколько свердловчан собираются работать на пенсии

SuperJob: каждый седьмой екатеринбуржец планирует работать на пенсии

23 апреля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Только 14% екатеринбуржцев хотят работать на пенсии Фото: Анна Майорова © URA.RU Каждый седьмой житель Екатеринбурга планирует продолжать работать после выхода на пенсию. По информации сервиса SuperJob, каждый четвертый екатеринбуржец, наоборот, хотел бы путешествовать. «На пенсии каждый четвертый екатеринбуржец (24%) хотел бы путешествовать. Еще 14% екатеринбуржцев намерены продолжать работать, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно», — сообщили URA.RU аналитики. В опросе участвовали люди от 45 лет. Другие 16%, выйдя на пенсию, занялись бы дачей или огородом. Еще 14% — любимым хобби, а 11% просто жили бы в свое удовольствие. 6% опрошенных хотят заниматься воспитанием внуков, а 2% собираются просто читать книги. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы, играющие на гитаре, зарабатывают больше. Популярными инструментами у горожан являются гитара и клавишные.

Каждый седьмой житель Екатеринбурга планирует продолжать работать после выхода на пенсию. По информации сервиса SuperJob, каждый четвертый екатеринбуржец, наоборот, хотел бы путешествовать. «На пенсии каждый четвертый екатеринбуржец (24%) хотел бы путешествовать. Еще 14% екатеринбуржцев намерены продолжать работать, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно», — сообщили URA.RU аналитики. В опросе участвовали люди от 45 лет. Другие 16%, выйдя на пенсию, занялись бы дачей или огородом. Еще 14% — любимым хобби, а 11% просто жили бы в свое удовольствие. 6% опрошенных хотят заниматься воспитанием внуков, а 2% собираются просто читать книги. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы, играющие на гитаре, зарабатывают больше. Популярными инструментами у горожан являются гитара и клавишные.