В Челябинске запустят 18 садовых маршрутов

24 апреля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Общественный транспорт будет ходить по 18 маршрутам с 29 апреля по 15 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 29 апреля по 15 октября будут курсировать автобусы по 18 садовым маршрутам. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 29 апреля по 15 октября организуем работы 18 сезонных маршрутов. Внутри Челябинска будет ходить 14 маршрутов, в Копейске четыре. Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Введен новый маршрут автобуса №16с, который позволит жителям Металлургического района добраться до садовых товариществ (СНТ) «Авиатор» и «Слава». Кроме того, произошли изменения с маршрутом №21с. Теперь его будут обслуживать пять автобусов среднего класса вместо четырех троллейбусов. Садовые маршруты проследуют: 16с. ЧМК — поселок Челябэнерго.

21с. ЧТЗ — ТЭЦ 3.

25с. ДК Строителей — СНТ «Ферросад».

37с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник».

38с. улица Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3».

55с. улица Мамина — станция Межозерная (по Комарова, Самохина).

57с. улица Мамина — станция Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана).

60с. СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый».

65с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4».

67с. Областная больница — СНТ «Вишневый».

70с. улица Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2».

84с. ДК Строителей — СНТ «Надежда».

90с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл».

93с. ЧМК — СНТ «Авиатор 2».

12с. Автовокзал — СНТ «Мичурина».

17с. Автовокзал — СНТ «Винзавод».

27с. Автовокзал — СНТ «Дружба».

28с. Автовокзал — СНТ «Дударевская роща».

В Челябинске с 29 апреля по 15 октября будут курсировать автобусы по 18 садовым маршрутам. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 29 апреля по 15 октября организуем работы 18 сезонных маршрутов. Внутри Челябинска будет ходить 14 маршрутов, в Копейске четыре. Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Введен новый маршрут автобуса №16с, который позволит жителям Металлургического района добраться до садовых товариществ (СНТ) «Авиатор» и «Слава». Кроме того, произошли изменения с маршрутом №21с. Теперь его будут обслуживать пять автобусов среднего класса вместо четырех троллейбусов. Садовые маршруты проследуют: