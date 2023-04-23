23 апреля 2023

В Челябинске запустят 18 садовых маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на Челябавтотрансе. Автобусы. Челябинск., автобусы на утиль, утилизация автобусов
Общественный транспорт будет ходить по 18 маршрутам с 29 апреля по 15 октября Фото:

В Челябинске с 29 апреля по 15 октября будут курсировать автобусы по 18 садовым маршрутам. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

«С 29 апреля по 15 октября организуем работы 18 сезонных маршрутов. Внутри Челябинска будет ходить 14 маршрутов, в Копейске четыре. Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот», — уточнили в официальном telegram-канале службы.

Введен новый маршрут автобуса №16с, который позволит жителям Металлургического района добраться до садовых товариществ (СНТ) «Авиатор» и «Слава». Кроме того, произошли изменения с маршрутом №21с. Теперь его будут обслуживать пять автобусов среднего класса вместо четырех троллейбусов.

Садовые маршруты проследуют:

  • 16с. ЧМК — поселок Челябэнерго.
  • 21с. ЧТЗ — ТЭЦ 3.
  • 25с. ДК Строителей — СНТ «Ферросад».
  • 37с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник».
  • 38с. улица Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3».
  • 55с. улица Мамина — станция Межозерная (по Комарова, Самохина).
  • 57с. улица Мамина — станция Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана).
  • 60с. СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый».
  • 65с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4».
  • 67с. Областная больница — СНТ «Вишневый».
  • 70с. улица Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2».
  • 84с. ДК Строителей — СНТ «Надежда».
  • 90с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл».
  • 93с. ЧМК — СНТ «Авиатор 2».
  • 12с. Автовокзал — СНТ «Мичурина».
  • 17с. Автовокзал — СНТ «Винзавод».
  • 27с. Автовокзал — СНТ «Дружба».
  • 28с. Автовокзал — СНТ «Дударевская роща».

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В Челябинске с 29 апреля по 15 октября будут курсировать автобусы по 18 садовым маршрутам. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 29 апреля по 15 октября организуем работы 18 сезонных маршрутов. Внутри Челябинска будет ходить 14 маршрутов, в Копейске четыре. Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Введен новый маршрут автобуса №16с, который позволит жителям Металлургического района добраться до садовых товариществ (СНТ) «Авиатор» и «Слава». Кроме того, произошли изменения с маршрутом №21с. Теперь его будут обслуживать пять автобусов среднего класса вместо четырех троллейбусов. Садовые маршруты проследуют:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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