В Челябинске запустят 18 садовых маршрутов

В Челябинске с 29 апреля по 15 октября будут курсировать автобусы по 18 садовым маршрутам. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.
«С 29 апреля по 15 октября организуем работы 18 сезонных маршрутов. Внутри Челябинска будет ходить 14 маршрутов, в Копейске четыре. Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот», — уточнили в официальном telegram-канале службы.
Введен новый маршрут автобуса №16с, который позволит жителям Металлургического района добраться до садовых товариществ (СНТ) «Авиатор» и «Слава». Кроме того, произошли изменения с маршрутом №21с. Теперь его будут обслуживать пять автобусов среднего класса вместо четырех троллейбусов.
Садовые маршруты проследуют:
- 16с. ЧМК — поселок Челябэнерго.
- 21с. ЧТЗ — ТЭЦ 3.
- 25с. ДК Строителей — СНТ «Ферросад».
- 37с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник».
- 38с. улица Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3».
- 55с. улица Мамина — станция Межозерная (по Комарова, Самохина).
- 57с. улица Мамина — станция Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана).
- 60с. СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый».
- 65с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4».
- 67с. Областная больница — СНТ «Вишневый».
- 70с. улица Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2».
- 84с. ДК Строителей — СНТ «Надежда».
- 90с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл».
- 93с. ЧМК — СНТ «Авиатор 2».
- 12с. Автовокзал — СНТ «Мичурина».
- 17с. Автовокзал — СНТ «Винзавод».
- 27с. Автовокзал — СНТ «Дружба».
- 28с. Автовокзал — СНТ «Дударевская роща».
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